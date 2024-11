Un viaggiatore: “L’aeroporto di Reggio Calabria non potrà mai decollare per i messinesi”

Serve un sistema di collegamento con il "Tito Minniti" più efficace e coordinato. Altrimenti l'utenza messinese sarà penalizzata

Ci scrive un lettore messinese che viaggia spesso. Segnalazione WhatsApp al 366.8726275. “I collegamenti con l’aeroporto di Reggio Calabria lasciano a desiderare. Ad esempio da Messina, il 31 ottobre, abbiamo dovuto prendere l’aliscafo alle 13, in quanto il collegamento autobus dal porto di Reggio Calabria verso l’aeroporto Tito Minniti parte alle 13.40. Ed è diretto per l’aereo delle 16.05 per Bologna o alle 17.00 per Pisa. Non ve ne sono altri”.

Continua il cittadino: “Il vero problema, comunque, è al ritorno. Io e altri abbiamo prenotato il volo Bologna-Reggio Calabria di domenica 3 novembre prossimo con arrivo alle 22.55. L’autobus diretto per il porto prevedeva la partenza alle 23.05 con arrivo al porto di Reggio Calabria alle 23.25. L’aliscafo sarebbe partito alle 23.45 per Messina. Così sarebbe andato tutto bene. Invece, sull’autobus, durante il tragitto di ieri 31 ottobre, abbiamo chiesto conferma di quanto sopra all’autista Atam (l’Azienda trasporti pubblici di Reggio Calabria, N.d.r). Così siamo stati informati del nuovo orario dell’aliscafo per Messina, che prevede la partenza domenica 3 novembre alle 23.20. E anche l’Atam dovrà modificare gli orari dei loro autobus, anticipando la partenza dall’aeroporto alle 22.50. Come si fa se l’aereo prevede l’atterraggio alle 22.55?”.

E ancora: “L’autista dell’Atam, devo dire molto cortese, ci spiegava che loro possono anche aspettare 10 minuti l’arrivo del volo, ma se l’aliscafo non aspetta diventa un problema. In ogni caso, con i precedenti orari, era risicato, adesso è impossibile. E meno male che in conferenza di servizi si era parlato anche di autobus diretti da parte di Atm e Atam verso Messina Aeroporto. Io, mio malgrado, ho cambiato con un volo su Catania di lunedì 4 novembre. Altri passeggeri, che ho incontrato sul volo di andata, si organizzeranno di conseguenza. Grazie per il vostro interessamento di cui non avevo dubbi”.

