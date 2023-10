"Una barca piena di rifiuti davanti all'ex hotel Paradis" - Tempostretto

La segnalazione di un lettore

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Una barca piena di rifiuti davanti all’ex hotel Paradis, in via Consolare Pompea. Un’area in una condizione coerente con lo stato in cui si trova l’albergo. Ma che si deve fare per far togliere le barche trasformate in pattumiere? Sono tante nelle nostre spiagge”.

Si tratta di un tema da Tempostretto affrontato in più occasioni. Siamo in attesa dei nuovi passaggi burocatici per l’appalto, la prima volta andato deserto, per l’affidamento del servizio di rimozione delle carcasse abbandonate nelle spiagge.





