"Una capsula nello Stretto per viaggiare da Messina a Reggio" VIDEO - Tempostretto

Ospite della Settimana europea della mobilità, l'imprenditore Bipop Gresta racconta il suo progetto, già in programma in Veneto

di Marco OIivieri, riprese e montaggio di Silvia De Domenico

MESSINA – Non solo il ponte. Nuove frontiere per lo Stretto: con una capsula sottomarina da Messina a Reggio. Fa l’imprenditore, si fa chiamare Bipop Gresta e dopo essersi dedicato a HyperloopTT, negli Stati Uniti, ora è a capo di Hyperloop Italia. Gabriele Gresta interviene alla Settimana europea della mobilità, a piazza Lo Sardo, e ai microfoni di Tempostretto racconta il suo sogno e progetto: “Si tratta di un nuovo sistema di trasporto. Immaginate d’avere una capsula e di metterla dentro un tubo, con tutte le catteristiche necessarie. Non è fantascienza. Abbiamo realizzato un prototipo in Francia. Abbiamo pure vinto un bando da 800 milioni nel Veneto per la tratta Padova-Venezia e siamo già al lavoro”.

“3600 passeggeri all’ora, 50 in una capsula, in tempi brevi potrebbero essere portati da una città dello Stretto all’altra. Sessantamila passeggeri al giorno. 24 milioni di passeggeri l’anno. E il sistema Hyperloop consuma poca energia, non inquina ed è mosso da energie rinnovabili”, spiega Bipop Gresta, in visita a Palazzo Zanca per un incontro con il sindaco.

