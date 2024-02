Una condanna per bancarotta fraudolenta, 52enne arrestato

Sant'Angelo di Brolo. La condanna è stata confermata in Appello

SANT’ANGELO DI BROLO – Una condanna per bancarotta fraudolenta confermata dalla Corte d’Appello di Messina. Nella mattinata di ieri, i carabinieri della Stazione di Sant’Angelo di Brolo hanno eseguito l’arresto di un uomo di 52 anni, condannato a 4 anni di reclusione per bancarotta fraudolenta continuata e in concorso, commessa a Patti nel settembre 2010.

La condanna è divenuta irrevocabile nel luglio 2023 e la sezione penale del Tribunale di Patti ha disposto i domiciliari per l’uomo, originario di Sant’Angelo di Brolo, che sconterà così la pena.

La prima sentenza del Tribunale era del gennaio 2021.