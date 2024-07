Purtroppo a Messina c'è ancora chi non riesce proprio a civilizzarsi

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Questa è la situazione in via Seminario Estivo angolo via Palermo. Suppellettili, vestiti e spazzatura di ogni genere abbandonata da chi non riesce ancora a civilizzarsi. Chiediamo anche il vostro aiuto, con la diffusione di queate immagini. Serve una bonifica. Grazie”.