“Una firma contro Jobs Act e altre leggi sbagliate sul lavoro” VIDEO

Il segretario della Cgil Messina, Pietro Patti, insiste sulla raccolta firme in corso nei territori

Intervista video di Marco Olivieri con il segretario generale della Cgil di Messina Pietro Patti

MESSINA – “Le leggi sbagliate sul lavoro: dal Jobs Act alla norma contro i licenziamenti illegittimi. E, ancora, nel caso dei subappalti, per la tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro e per trasformare a tempo indeterminato il lavoro precario”. Il segretario generale della Cgil di Messina, Pietro Patti, sintetizza così la raccolta firme per i referendum promossi dalla Cgil. I banchetti presenti nelle piazze, in diversi spazi cittadini e dei Comuni della provincia, con una mobilitazione referendaria che sta interessando i luoghi di lavoro. E sabato 1 giugno continua la raccolta firme su quattro quesiti a Messina e in provincia. Quattro quesiti referendari “per il lavoro stabile, dignitoso, in sicurezza”.

“Il lavoro è troppo precario nel territorio – continua Patti – i salari sono troppo bassi, servono più tutele e più sicurezza. Alle cittadine e ai cittadini diciamo che i referendum sono un passo per il cambiamento, diciamo di firmare per un lavoro stabile, dignitoso, tutelato”.

Per la Cgil, “i quattro referendum puntano a cancellare norme che hanno peggiorato le condizioni di lavoro e di vita: se si è licenziati ingiustamente deve essere garantito il diritto al reintegro, vogliamo innalzare le tutele contro i licenziamenti illegittimi anche per chi opera nelle piccole imprese, i contratti a termine devono rispondere a causali specifiche e temporanee, nel sistema degli appalti occorre affermare la responsabilità solidale del committente”.

La raccolta firme di sabato 1 giugno

Sabato 1 giugno i banchetti raccolta firme saranno presenti a Messina a piazza Cairoli 9:30/12:30 e nel pomeriggio dalle 16:30 alle 19:30, nei comuni della provincia, a Santa Teresa di Riva piazza Sacra Famiglia (9:30/12:30), a Francavilla di Sicilia via Margherita (9:30/12:30), Milazzo via Medici (16:00/21:00), a Barcellona P.G. piazza San Sebastiano (9:30/12:30), a Patti piazza Garibaldi (17:00/20:00), Brolo in via Emanuele III-via Libertà (9:00/13:00), a Capo d’Orlando in piazza Matteotti (17:00/20:00), a Sant’Agata di Militello nel piazzale antistante centro commerciale “Agorà” (9:00/13:00).

“Prosegue anche la nostra battaglia contro l’autonomia differenziata – aggiunge il segretario generale della Cgil Messina -, sabato siamo stati in piazza a Napoli con una delegazione dal territorio messinese contro un piano del governo nazionale che penalizza proprio i territori più fragili. È aumentata la povertà, mentre proseguono i tagli su sanità, assistenza, istruzione e il governo Meloni propone un disegno di legge spacca Italia che aumenta le diseguaglianze sociali, territoriali, che mette fortemente a rischio i diritti di cittadinanza”.

I quesiti

Ecco i temi:

1. Abrogare le norme che impediscono il reintegro al lavoro in caso di licenziamento illegittimo.

2. Tutelare i dipendenti di aziende con meno di 16 dipendenti eliminando il tetto massimo di sei mensilità di indennizzo in caso di licenziamento illegittimo e possibilità per il giudice di riconoscere una tutela adeguata al lavoratore.

3. Abrogare le norme che hanno liberalizzato e quindi moltiplicato il ricorso all’utilizzo del lavoro a tempo determinato.

4. Estendere, in caso di infortunio sul lavoro negli appalti, la responsabilità all’impresa appaltante.

