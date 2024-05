“No al lavoro precario, una firma per abolire il Jobs Act”

Continua anche a Messina e provincia la raccollta firme della Cgil per 4 referendum. Domenica appuntamento a piazza Cairoli

MESSINA – “Per un lavoro stabile, dignitoso, tutelato e per la sicurezza dei lavoratori”. Questo l’obiettivo dei 4 referendum presentati dalla Cgil. Ogni sabato la Cgil Messina è nelle piazze della città e dei Comuni della provincia per raccogliere le firme per “cancellare le leggi sbagliate sul lavoro, innalzare le tutele, superare la precarietà, rendere il lavoro più sicuro nel sistema degli appalti”.

A Messina, a piazza Cairoli, un banchetto anche domenica 12 maggio dalle 10 alle 12,30.

I 4 quesiti



Ecco i temi:

1. Abrogare le norme che impediscono il reintegro al lavoro in caso di licenziamento illegittimo.

2. Tutelare i dipendenti di aziende con meno di 16 dipendenti eliminando il tetto massimo di sei mensilità di indennizzo in caso di licenziamento illegittimo e possibilità per il giudice di riconoscere una tutela adeguata al lavoratore.

3. Abrogare le norme che hanno liberalizzato e quindi moltiplicato il ricorso all’utilizzo del lavoro a tempo determinato.

4. Estendere, in caso di infortunio sul lavoro negli appalti, la responsabilità all’impresa appaltante.