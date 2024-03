Una Messina “Acchiappafantasmi”: la mostra dedicata ai Ghostbusters il 7 aprile a Villa Dante

Ci saranno gadget esclusivi e originali, mostrati al pubblico per la prima volta. Sarà un punto di forza del MessinaCon Day Zero, tra cosplay e stand espositivi

MESSINA – Sfidiamo chiunque sia nato o cresciuto tra gli anni ’80 o ’90 a dire di non aver mai fatto finta di essere un “Acchiappafantasmi”. Il mito dei Ghostbusters arriva a Messina con una mostra dedicata e curata da StrettoCrea e la Fumetteria La Torre Nera. Dopo il successo di quella su Ritorno al Futuro, che lo scorso ottobre a Palazzo Zanca ha richiamato centinaia di persone, l’appuntamento con la nuova mostra sarà a Villa Dante per il prossimo 7 aprile, in occasione del MessinaCon Day Zero, l’evento che anticipa il MessinaCon che si terrà tra il 30 agosto e l’1 settembre.

La mostra sarà un punto di forza dell’evento, che prevede un raduno Cosplay a ingresso gratuito, e avrà prop originali e gadget esclusivi, mostrati al pubblico per la prima volta. Ci saranno anche attività dal vivo, stand espositivi e tante altre novità.