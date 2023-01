Una nuova casa degli artisti a Messina, "Spazio Lilla" per formare talenti - Tempostretto

L'inaugurazione domenica 29 gennaio nella nuova sede di Arb, associazione culturale e sportiva. in via Martinez 11

MESSINA – Una nuova casa degli artisti e per la formazione. Nasce “Spazio Lilla”: l’inaugurazione dell’offerta formativa di Arb, associazione culturale e sportiva, è in programma domenica 29 gennaio, alle 18, n via Martinez n. 11. Sottolinea Davide Liotta, presidente di Arb, che ha dedicato alla madre questo nuovo spazio: “Ad aprire i battenti una nuova realtà messinese che si pone in linea di continuità con il progetto di via Romagnosi e che punterà tutto su arte, cultura e formazione. Protagonisti della serata inaugurale i formatori che parleranno dei percorsi in partenza. Il maestro Fabio Pilato, vice presidente dell’associazione, inaugurerà Spazio Lilla. Sarà uno spazio della mente del cuore dell’anima dedicato alla bellezza nelle sue diverse forme artistiche. Cominceremo già il 4 febbraio con Manua e Maurizio Nello Mastroeni e domenica 5 febbraio ci sarà l’incontro con l’attore Maurizio Marchetti”.

I laboratori

In programma “Il mondo dietro il mondo”, laboratorio di Scrittura creativa a cura di Davide Marchetta; con Francesco Cannavà, laboratorio di Musica e Cinema diretto da Giovanni Renzo; “Dalla teoria alla pratica”, laboratorio collettivo di Canto moderno a cura di Isabella Molonia; laboratorio artistico di Arti applicate e Tecniche Decorative a cura di Mariella Bellantone; workshop di Sceneggiatura a cura di Mario Falcone; seminario di Fotografia a cura di Mimmo Irrera; laboratorio di Teatro “Dal canto al cunto” a cura di Vincenzo Tripodo; laboratorio di Cinema “Making Movies” a cura di Vincenzo Tripodo.