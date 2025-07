Una rete di telecamere per sfuggire ai controlli della polizia: disposta la rimozione

I sistemi di videosorveglianza trovati intorno alle case di tre uomini già sottoposti a sorveglianza speciale per precedenti reati

Tre uomini sottoposti a sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per precedenti condanne penali speciale avevano installato telecamere, sistemi e impianti con cui riuscivano a intercettare con ampio margine di tempo chiunque si avvicinasse alla propria casa, agenti di polizia compresi. Così riuscivano ad anticipare i controlli, ma violavano il divieto di possedere o utilizzare qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente o strumenti come radar e visori notturni da utilizzare per sfuggire ai controlli stessi.

Gli agenti di polizia, coordinati dalla Divisione Anticrimine della Questura, sono riusciti a trovare questi sistemi grazie a un’attenta attività di controllo. Da qui l’ordinanza di rimozione degli apparati entro sette giorni.