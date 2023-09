Una rivincita lunga da Piazza Duomo a Messina fino ai Giochi del Mediterraneo - Tempostretto

Le coppie azzurre di beach volley finaliste a Messina a luglio si sono incontrate nuovamente nella fasi finali dei giochi del Mediterraneo

HERAKLION – Erano state grandi protagoniste della tappa del Beach Volley Pro Tour a Messina e si sono confermate tra le migliori coppie europee e dei Paesi che si affacciano sul Mediterraneo. Reka Orsi Toth e Giada Bianchi hanno vinto l’oro nella finale dei Giochi del Mediterraneo di beach volley superando in finale Claudia Scampoli e Margherita Bianchin, che le avevano invece sconfitte in finale a Piazza Duomo nell’evento organizzato dalla Mediterranea Eventi con il supporto del Comune di Messina e del Team Volley.

Se in quell’occasione c’era stato rammarico per la neo coppia Orsi Toth/Bianchi, si trattava comunque di uno dei primi tornei a cui hanno partecipato giocando insieme, le settimane successive e l’estate piena di tornei sono servite alla crescita della coppia che si sono prese la rivincita. Se la sfida a Messina era terminata 21-18 21-18 per Bianchin/Scampoli, al Karteros Beach Center sull’isola di Creta Orsi Toth/Bianchi hanno archiviato la pratica in due set chiudendo per 21-12 21-15. Margherita Bianchin, che ha giocato con una vistosa fasciatura alla gamba destra in coppia con Claudia Scampoli, dopo l’argento sui propri profili social ha ammesso di aver giocato per giorni con il dolore.

Impegnati sempre ai Giochi del Mediterraneo sono state le coppie maschili che avevamo visto anche a Messina. Benzi/Bonifazi, coppia testa di serie numero a Messina, che rinunciò a giocare la finale per il terzo posto contro Dal Corso/Viscovich, ha raggiunto la finale ad Heraklion battendo proprio l’altra coppia italiana. In finale solo argento per Benzi/Bonifazi superati per 20-22 13-21 dalla coppia francese Calvin e Quincy Aye. E se a vincere il bronzo a Messina furono Dal Corso/Viscovich a Creta, nuovamente impegnati nella finale per il terzo posto, non si sono ripetuti cedendo per 22-24 21-19 13-15 ai portoghesi Campos/Pedrosa.

