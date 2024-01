Una santateresina è la nuova rappresentante della Sicilia ad “Affari Tuoi” su Rai 1

Elisa Ballisto è la compagna dell'assessore del Comune di Messina, Roberto Cicala

S. TERESA – Una concorrente messinese per il popolarissimo show serale di Amadeus su Rai 1. E’ la santateresina Elisa Ballisto che ieri fatto il suo esordio nella trasmissione “Affari tuoi”, in rappresentanza della Sicilia. Ad ogni puntata, infatti, partecipano 20 rappresentanti delle 20 regioni del nostro Paese e ogni sera uno di loro è il “pacchista” protagonista della puntata, con un pacco che può contenere un premio fino a 300.000 euro. Nei prossimi giorni toccherà quindi anche ad Elisa provare a portare a casa l’ambito montepremi. Curiosità: la nuova concorrente siciliana di “Affari Tuoi” è compagna dell’assessore del Comune di Messina, Roberto Cicala, già presidente di Patrimonio Messina e componente del Cda di Amam. La partecipazione di Elisa Ballisto ad “Affari Tuoi” non è passata inosservata. Anche il sindaco di S. Teresa, Danilo Lo Giudice, le ha rivolto un “in bocca al lupo”, sottolineando che Elisa “rappresenta con orgoglio la nostra comunità di Santa Teresa di Riva e l’intera Sicilia”.