Una spenta Akademia Messina cede l'intera posta a Cremona - Tempostretto

Passaggi a vuoto fatali per la formazione messinese, il terzo set il più equilibrato ma non basta a tornare a casa con dei punti per la classifica

CREMONA – Al Pala Radi prestazione sottotono per la Desi Shipping Akademia Messina che cede nettamente, per tre set a zero, a Cremona. La formazione di casa arrivava a giocare questo match infrasettimanale forse più riposata avendo osservato un turno di riposo domenica, ma dall’altra parte della rete la prestazione di Akademia ha evidenziato le stesse mancanze a cui in questa stagione abbiamo già assistito: ricezioni non perfette ed errori gratuiti in battuta, passaggi a vuoto che si trasformano in lunghi break per le avversarie o nella mancanza di difendere il vantaggio conquistato. Di base anche un atteggiamento non combattivo almeno fino a quando la squadra non ha più nulla da perdere, vedi quel terzo set lottato quantomeno fino al 25-23.

Valeria Magri schiera così le locali: al palleggio Mennecozzi, opposta Giacomello, schiacciatrici Rossini e Piovesan, centrali Ferrarini e Liis Kullerkann con libero Zampedri. Bonafede schiera Muzi e Ebatombo sulla diagonale palleggiatore-opposto, schiacciatrici Robinson e Martilotti, centrali Martinelli e Mearini con libero Giorgia Faraone. A fine match però coach Bonafede avrà fatto entrare in campo tutte le giocatrici a sua disposizione, partita da 11 punti a testa per le schiacciatrici Martilotti e Robinson con Ebatombo sotto la doppia cifra (8). Per le tigri gialloblù di Cremona tra le migliori in campo c’è Giacomello (14 punti totali) che viene schierata un po’ a sorpresa nello starting six iniziale.

La classifica di Messina resta ferma, 17 punti, in una giornata in cui Sant’Elia strappa un punto in casa con Lecco, salendo a 18, e Marsala vince contro il Club Italia, agganciando le peloritane a quota 17. Perugia perde a Como, ma ad Akademia serve andare avanti e non guardare cosa succede dietro. Domenica si torna in campo, in casa alla Cittadella Sportiva Universitaria, in un match abbastanza proibitivo contro la capolista della poule salvezza Volley Como.

Cremona – Akademia Messina 3-0

Subito break 3-0 locale, sul punteggio di 6-2 arriva il primo time out ospite, Bonafede poco dopo è costretto a sostituire Robinson con Ciancio per arrivare al cambio palla. Il match prosegue ad andare in direzione di Cremona e sull’11-4 arriva anche il secondo time out di coach Bonafede. Messina pazientemente cerca di riportarsi sotto e ci riesce fino al 14-12 con Robinson che sfrutta un buon turno di servizio. Problemi in ricezione per Messina mentre Cremona riesce sempre a costruire l’azione offensiva e le lombarde si riportano avanti, 19-13. Bonafede cambia Muzi ed Ebatombo con Brandi e Catania, ma il set scorre a questo punto velocemente verso Cremona, che lo incamera col punteggio di 25-15.

Nel secondo set primo vantaggio di Messina sull’1-2, Akademia cerca di fare il break e riesce con Mearini in battuta allungando sul 5-7. Cremona reagisce immediatamente e con un break di 4 punti a zero passa a condurre 9-7. Incassa Akademia e Bonafede prima che sia troppo tardi, sul 15-10 in favore delle locali, spende il suo primo time out del secondo parziale. Messina sembra essere uscita dalla partita e non aggiunge punti fino al 23-10, dopo una serie in doppia cifra (11 consecutivi) di Cremona e nel mentre coach Bonafede ha pescato tutto quello che poteva dalla panchina. Primo time out delle locali sul 23-13, al rientro l’attacco vincente di Rossini e l’ace di Liis Kullerkann archiviano anche il secondo parziale.

Nel terzo immediata fuga di Cremona che sale 3-1, ma Akademia per la prima volta reagisce a impatta 3-3 con Martilotti. Equilibrio che dura fino all’attacco out di Robinson con Cremona che sale 7-5. Akademia reagisce ancora e con il muro di Martilotti e l’ace successivo di Robinson trova il pari sul 10-10. La fase di equilibrio è rotta dagli errori in attacco di Messina e Cremona prova la fuga sul 16-13, prova a mettere una pezza coach Bonafede chiamando time out. Al rientro errore al servizio di Cremona e poi punto di Robinson per Akademia che tenta il nuovo aggancio ma si ferma sul 16-15, la squadra di coach Magri si riporta immediatamente +3 sul 18-15 e Bonafede spende anche il suo secondo time out. Akademia non riesce a invertire la tendenza e Cremona trova il massimo vantaggio nel terzo set sul 23-19, poi con l’opposto Marina Giacomello arrivano i match point per Cremona sul 24-20. I primi due vengono annullati da Martilotti in attacco e poi dal muro di Akademia, coach Magri ferma il gioco utilizzando un time out per evitare sorprese. Al rientro errore della neoentrata Kadi Kullerkann, ma sul 24-23 l’errore al servizio di Valentina Martilotti consegna l’intera posta alla squadra locale.

Tabellino

Risultato finale: 25-15 25-13 25-23

Desi Shipping Akademia Messina: Varaldo 0, Martinelli 2, Catania 2, Ciancio 0, Martilotti 11, Mearini 3, Muzi 0, Brandi 0, Silotto 1, Robinson 11, Ebatombo 8, Faraone 0.

Coach: Fabio Bonafede. Assistente: Flavio Ferrara.

Esperia Cremona: Kullerkann K. 0, Balconati 0, Giacomello 14, Kullerkann L. 11, Rossini 14, Ferrarini 2, Piovesan 11, Coppi ne, Landucci ne, Mennecozzi 1, Buffo ne, Zampedri 0.

Coach: Valeria Magri. Assistente: Emanuele Zanoni.

Arbitri: Antonio Licchelli e Marco Pasin.

