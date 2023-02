Una Top Spin Messina spenta è rimontata in casa da Carrara - Tempostretto

Il punto iniziale dell'ex Leonardo Mutti aveva fatto ben sperare. Ma l'Apuania Carrara rimonta, per Messina è il quarto ko consecutivo contro i toscani

MESSINA – La sfida al vertice tra Top Spin Messina e Apuania Carrara ha visto i messinesi cedere per 1-4 a Villa Dante. In stagione si erano registrati già tre precedenti che avevano visto la formazione del presidente Quartuccio sempre sconfitta: nel girone di Europe Cup, nell’andata in Serie A1 e nella finale di Coppa Italia.

Anche questa volta Messina non è riuscita a interrompere la maledizione davanti al proprio pubblico. Il precedente in campionato aveva visto protagonista (sfortunato) Joao Monteiro che aveva perso entrambi i suoi match al set decisivo, in uno aveva anche avuto match point. Anche questa volta il portoghese è suo malgrado protagonista perché, nonostante la presenza a Messina, un problema fisico non gli ha permesso di giocare, ma solo di scendere in campo e ritirarsi.

La serata era iniziata bene con la vittoria dell’ex Carrara, ora in forza alla Top Spin Messina, Leonardo Mutti in rimonta contro Mihai Bobocica nel match d’apertura. A questa però è seguito il ritiro di Monteiro contro Gacina, la sconfitta di Matteo Mutti contro Pucar, poi quella del fratello Leonardo contro Gacina e infine la sconfitta di Matteo Mutti contro Bobocica, nella sfida che ha visto opposti i primi due del ranking italiano.

La sconfitta per la Top Spin Messina significa molto probabilmente dire addio al primo posto in classifica al termine della stagione regolare. Carrara sale a 18 punti nel girone, Messina resta a 12 ma con una partita da recuperare rispetto ai toscani. La differenza, ipotizzando arrivi la vittoria nel recupero, sta appunto nelle due sconfitte subite tra andata e ritorno e nonostante manchino ancora partite e la matematica non condanni i peloritani è difficile pensare che Carrara, fin qui imbattuta in ambito nazionale, possa cadere contro le altre squadre del campionato di Serie A1. Un po’ come successo lo scorso anno, Messina proverà a giocarsi le sue carte, sperando che per una volta vada tutto per il verso giusto, ai playoff. Prima però ancora una sfida tra le due formazioni: la Supercoppa Italiana.

Top Spin Messina – Apuania Carrara 1-4

Nel match d’apertura subito spettacolo tra Leonardo Mutti e Mihai Bobocica. Il match viene vinto dall’atleta di casa ma soltanto al quinto set. Sorpassi e contro sorpassi e primo parziale che termina ai vantaggi, qui Mutti vince al quarto set point, annullandone uno a Bobocica. Nei successivi due parte meglio Bobocica che senza problemi si porta in vantaggio, 8-11 e 5-11 i parziali con Leonardo Mutti che sembra in calo. Nel quarto il mancino locale però ritrova la verve e dopo una buona partenza (5-1) affronta un momento complicato dal 9-5 quando Bobocica mette a segno tre punti di fila, coach Liang non vuole rischiare e ferma il gioco, al rientro Leonardo porta la sfida al quinti dove prende il largo 6-3 e nonostante uno spigolo di Bobocica potrebbe incrinare le sue sicurezze lui invece non trema e vince i successivi cinque punti.

Secondo match che doveva vedere opposti Joao Monteiro e Andrej Gacina, ma il portoghese dà forfait nel riscaldamento. La mossa di farlo scendere comunque in campo, nonostante il problema fisico, è al fine di inserirlo a referto e poterlo utilizzare a fine stagione ai playoff. Per parteciparvi infatti serve un numero minimo di presenza durante la stagione regolare.

Terzo match quindi tra Matteo Mutti e Tomislav Pucar, un solo precedente tra i due all’andata, quando Mutti rimontò dopo aver perso il primo. Anche a Messina il croato in forza a Carrara scappa via nel primo 2-6 e conquista agevolmente il primo parziale. Nel secondo Mutti alza il livello, memorabile lo scambio che vince per issarsi 7-4, si guadagna quattro set point consecutivi sul 10-6 che Pucar gli cancella. Ai vantaggi Carrara avrà tre set point a sua volta, che sfumano, e Mutti riesce a riequilibrare la sfida vincendo il parziale 15-13. Equilibrio nel terzo rotto dal 8-8 con Pucar che piazza lo sprint decisivo conquistando i tre punti successivi. Pucar inizia meglio, 0-3, nel quarto e coach Liang spende il suo time out. Pucar sembra inarrestabile e si issa 3-8 prima di archiviare la pratica per 7-11.

Nel match tra Leonardo Mutti e Andrej Gacina, appena qualche giorno fa in Coppa Italia si erano affrontati con vittoria del croato per 3-0, la storia si ripete. Primo set comunque godibile con entrambi che provano a prendere vantaggio: prima Gacina sale 3-5, Mutti risponde rientrando e portandosi 9-8, ma Gacina ribalta ancora l’inerzia vincendo gli ultimi tre punti e assicurandosi il primo set. Nel secondo partenza ancor più decisa di Gacina che dal 3-7 amministra il vantaggio sino a chiudere il parziale per 6-11. Nel terzo sotto 2-5 Mutti corre ai ripari chiamando time out. La pausa fa bene all’atleta della Top Spin che rientra nel match (6-6) e prova l’allungo contenuto da Gacina, il quale ancora una volta nelle fasi finali di un parziale ottiene dei punti pesantissimi e fa suo l’incontro.

La Top Spin Messina non può più vincere a questo punto, ma vincendo gli ultimi due incontri pareggerebbe evitando la sconfitta casalinga. Per ottenere ciò in campo i numeri uno, Matteo Mutti, e due d’Italia, Mihai Bobocica. Opposto per la terza volta in stagione, una vittoria per parte nei precedenti, il più recente il 3-1 di Mutti in finale di Coppa Italia. Nel primo quasi un assolo di Bobocica che scappa 3-9, Mutti rientra sino all’8-10 ma cede il parziale. Più netta ancora la supremazia dell’atleta di Carrara nel secondo vinto 11-5. Matteo Mutti rientra in partita nel terzo, partenza 6-0 con un Bobocica arrendevole inizialmente. L’atleta Top Spin si issa 9-1 e dal 10-6 si vede annullati quattro set point, il parziale termina ai vantaggi con il pongista locale che chiude 13-11. Nel quarto parziale Bobocina restituisce il 6-0 iniziale, Mutti rientra parzialmente 3-6 e coach Volpi chiama time out. Mutti prosegue la sua rimonta sino all’8-9, poi Bobocica ha due match point e chiude al secondo grazie all’errore di Matteo Mutti.

Tabellino

Leonardo Mutti – Mihai Bobocica 3-2 (14-12 8-11 5-11 11-9 11-4)

Joao Monteiro – Andrej Gacina 0-3 (vittoria per ritiro)

Matteo Mutti – Tomislav Pucar 1-3 (6-11 15-13 8-11 7-11)

Leonardo Mutti – Andrej Gacina 0-3 (9-11 6-11 9-11)

Matteo Mutti – Mihai Bobocica 1-3 (8-11 5-11 13-11 9-11)

Arbitro: Silvio Morabito di Reggio Calabria.

