Un'altra morte bianca nel messinese, vittima operaio di 41 anni - Tempostretto

CARONIA – Tragedia sul lavoro a Caronia Montagna dove nella tarda mattinata di oggi un operaio di 41 anni ha perso la vita su un cantiere di località Marascotto.

Dalle prime informazioni pare che l’uomo fosse impegnato su una struttura in legno e una caduta gli sia stata fatale. Inutili i tentativi di soccorso del 1118. Per l’uomo non c’era più niente da fare.

L’operaio era impegnato per conto di una ditta. La ricostruzione dell’incidente è al vaglio dei Carabinieri della Compagnia dei Carabinieri di Santo Stefano di Camastra.