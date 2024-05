“Un’Europa per la giustizia sociale”, Fabrizio Barca a Messina

Dialogherà alla Feltrinelli con Gaetano Giunta martedì 14 maggio: il punto di partenza è un libro pubblicato da Donzelli

MESSINA – Martedì 14 maggio, alle ore 18, l’ex ministro Fabrizio Barca incontrerà i lettori alla libreria Feltrinelli, per parlare con loro del libro “Quale Europa”, scritto con Andrea Morniroli. Dialogherà con lui Gaetano Giunta. L’incontro è organizzato, in collaborazione con il Forum delle Disuguaglianze e delle Diversità, dalla Fondazione di Comunità. Mentre incombono le elezioni europee, il volume rappresenta un richiamo all’importanza dei contenuti.

“Per un’Europa della giustizia sociale e ambientale e della pace”

Si legge in una presentazione: “Tre idee diverse di Europa si confrontano, quella che ha governato gli ultimi cinque anni , che, pur compiendo passi in avanti , resta profondamente segnata dalla cultura neoliberista, quella conservatrice-autoritaria in forte ascesa, e quella di un’Europa di giustizia sociale e ambientale e di pace. Il Forum delle disuguaglianze scende in campo per sostenere questa terza idea di Europa. Lo fa con un volume in libreria per Donzelli e Fabrizio Barca ne discuterà a Messina con Gaetano Giunta. Messina è una delle 70 tappe di un vero e proprio “Viaggio in Italia con la testa in Europa” partito il 7 aprile e che si concluderà il 7 giugno, il giro iniziato in Calabria toccherà tutte le regioni d’Italia. Gli incontri sono organizzati da soggetti della cittadinanza attiva che in questi anni hanno costruito con il ForumDD relazioni e collaborazioni e che con generosità ed entusiasmo danno vita alle tappe del viaggio, una vera e propria campagna per la giustizia sociale e ambientale”.

“La politica deve restituire centralità ai contenuti”

Hanno dichiarato Fabrizio Barca e Andrea Morniroli, co-coordinatori del forum Disuguaglianze e Diversità: “Abbiamo scritto questo libro perché pensiamo che la politica debba sempre, ma soprattutto in campagna elettorale, ritrovare il coraggio di restituire centralità ai contenuti e parlare di cose concrete. Non solo per essere più credibile ma per recuperare lo strappo tra politica e società e per far ritrovare alle persone l’utilità di partecipare al voto”.

Fabrizio Barca, statistico ed economista, è oggi coordinatore del Forum Disuguaglianze e Diversità, insieme ad Andrea Morniroli. E’ stato dirigente di ricerca in Banca d’Italia, responsabile delle previsioni macroeconomiche, di indagini sulle imprese e di progetti di studio sugli assetti proprietari delle imprese e Capo Dipartimento della politica pubblica per lo sviluppo nel Ministero Economia e Finanze. Come presidente del Comitato Ocse per le politiche territoriali e advisor della Commissione Europea, ha coordinato amministratori pubblici e studiosi nel disegno di un metodo nuovo di intervento per i territori in ritardo di sviluppo: il “place-based approach”. Questa esperienza lo ha condotto a diventare ministro per la Coesione territoriale nel governo Monti di emergenza nazionale 2011-2013. Ha avanzato una proposta di riforma dell’organizzazione dei partiti: “Luoghi ideali”. Ha insegnato in Università italiane e francesi ed è autore di molti saggi e volumi.

Gaetano Giunta è un fisico teorico, segretario generale della Fondazione di Comunità di Messina – Distretto Sociale Evoluto. È esperto di economia sociale e culturale ed ex assessore alle Politche sociali e giovanili del Comune di Messina. I suoi interessi di ricerca includono: lo studio di sistemi a molti corpi e di sistemi complessi attraverso metodi teorici e simulazione al computer; rapporto fra le tecnologie, scienze, società ed etiche; modelli quantitativi della crescita culturale nel breve e nel lungo periodo; teorie della complessità applicate a sistemi sociali ed economici; progettazione sociale integrata ed economia sociale.

Nella foto Fabrizio Barca, dal suo profilo Fb.

Articoli correlati