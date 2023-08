"Un'I-Dea di Donna": una mostra a Salina nel segno della pittura femminile - Tempostretto

A cura di Mariateseresa Zagone s'inaugura il 25 agosto a Malfa, con cinque artiste in primo piano

MESSINA – Un’I-Dea di Donna è una mostra a cura di Mariateresa Zagone. L’appuntamento è venerdì 25 agosto, alle oe 18,30, presso la Galleria Fabbrica 11 di Via Vittorio Emanuele, 34, San Lorenzo – Malfa (isola di Salina), dove avrà luogo il vernissage della mostra. La mostra sarà visitabile fino al 22 settembre tutti i giorni dalle ore 10,30 alle 20,00.

“5 artiste in primo piano”

Evidenzia la storica dell’arte Zagone: “La mostra pone in dialogo, per la prima volta, una selezione di opere che offrono una panoramica non certo esaustiva ma ampia e, soprattutto, forte e profonda sulla pittura figurativa femminile italiana attraverso cinque sue rappresentati. La scelta curatoriale vuole essere in primis una scelta di militanza anche se questa è stata giustificata solo dalle corrispondenze lungo quelle che, a mio parere, sono le più interessanti linee di ricerca seguite dall’arte italiana di oggi. Anni di intensa sperimentazione e ricerca personale hanno guidato Daniela Balsamo, Ilaria Del Monte, Ersilia Leonini, Jara Marzulli, Linda Sofia Randazzo a un’osservazione sempre più approfondita della figura femminile in rapporto al sé, agli altri, all’universo emotivo tradotto in pose, dettagli, oggetti e abiti di cui i corpi a volte si spogliano per diventare essi stessi protagonisti delle tele come involucri delle anime”.

Continua la curatrice: “Le cinque artiste indagano il femminile cercando di svincolarlo dal condizionamento dell’immaginario maschile e avviano una riflessione a partire dal proprio sé attraverso una pittura che diventa campo di sperimentazione e di invenzione e, come tale, potenzialmente sovversiva. Parlare, infatti, di ciò che la donna vede e sente di sé e delle altre aiuta a porsi le giuste domande e spinge nella direzione di quel profondo cambiamento tanto antico quanto auspicabile”.

In evidenza olio su tela di Jara Marzulli: “La visione”.