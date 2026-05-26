UniMe aderisce alla campagna “R1pud1a” di Emergency, affisso lo striscione sulla facciata della sede centrale

L'Università di Messina è la prima ad aderire e realizzerà altri striscioni da esporre in tutti i Dipartimenti

Stamani è stato affisso sulla facciata dell’Ateneo di Messina lo striscione della Campagna “R1PUD1A” nata dal cuore della Costituzione italiana.

UniMe, prima Università ad aderire alla Campagna, realizzerà altri striscioni da esporre in tutti i Dipartimenti dell’Ateneo. C’erano la rettrice Giovanna Spatari, il prorettore vicario Giuseppe Giordano, il coordinatore del gruppo territoriale di Emergency Messina e di Emergency Sicilia, Orazio Grimaldi, e alcuni volontari dell’Organizzazione umanitaria italiana.

“Siamo onorati – ha commentato la rettrice – di aver aderito alla Campagna R1pud1a di Emergency che ha un grande valore simbolico, rimette al centro del dibattito pubblico, in un momento complesso per l’equilibrio mondiale, il desiderio di pace contro ogni guerra e racchiude un messaggio comunicativo molto potente sostituendo le due ‘I’ della parola RIPUDIA con il numero 11 che richiama il corrispondente articolo della nostra Costituzione. Ritengo necessario che sempre più Istituzioni aderiscano a campagne come questa, soprattutto le Università che rappresentano i luoghi in cui si sviluppa il pensiero critico e si aprono i dibattiti”.

“In un momento storico segnato da tragici conflitti globali e da una preoccupante corsa al riarmo – ha detto Grimaldi – R1PUD1A è un segnale di straordinario coraggio e lungimiranza. Siamo profondamente orgogliosi che l’Università di Messina sia il primo Ateneo italiano a sposare ufficialmente il messaggio della Campagna dimostrando una elevata sensibilità. Si tratta di una scelta importantissima in una fase in cui il mondo sembra andare tutto in un’altra direzione. Un luogo di cultura come l’Ateneo rappresenta un grande esempio per tutta la cittadinanza, per la Regione Siciliana e anche per il Paese. Grazie a tutta la Comunità accademica per aver dimostrato che l’Università di Messina non resta a guardare”.