Unime al 37esimo posto tra le 100 migliori aziende per cui lavorare in Italia

Redazione

mercoledì 08 Ottobre 2025 - 11:00

Il questionario puntava a mettere in luce aspetti del clima che si vive sul posto di lavoro, carichi di lavoro e riposo, attrezzature a disposizione, rapporto con i superiori, retribuzione

E’ stata pubblicata ieri nella sezione “Buone notizie” del Corriere della Sera, la classifica delle prime 100 Italy’s Best Employers 2026, migliori aziende per cui lavorare in Italia: Unime si è classificata al 37esimo posto. 

Il sondaggio arrivato alla sesta edizione, a cura della piattaforma Statista, e veicolato dal sito Corriere.it. raccoglie ed elabora dati forniti in modo spontaneo e anonimo dai dipendenti. Il questionario ha avuto oltre 300mila risposte da parte dei lettori/lavoratori, puntava a mettere in luce oltre ad aspetti del clima che si vive sul posto di lavoro, ma anche su carichi di lavoro e riposo, attrezzature a disposizione, rapporto con i superiori, retribuzione.

Un focus particolare è stato dedicato al lavoro femminile con quesiti per capire se le prospettive di carriera sono uguali a quelle dei maschi o se è possibile negoziare la busta paga.  

