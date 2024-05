UniMe, al via “Un calcio al razzismo” con Calligaris e Pacifici

Un convegno al Rettorato apre la manifestazione, ospiti l'ex campionessa olimpica e il presidente dell'Associazione italiana arbitri

MESSINA – Al via stamattina il tradizionale appuntamento con “Un calcio al razzismo. Uniti con lo sport”. Si tratta dell’ottava edizione, organizzata dall’Università di Messina, dal Cug (Comitato unico di garanzia) dell’Ateneo e dalla Ssd (Società sportiva dilettantistica) di UniMe. Si parte con un convegno, nell’aula magna del Rettorato, dal titolo “Le differenze: risorsa o discriminazione?” All’iniziativa prenderanno parte docenti afferenti a diversi Dipartimenti universitari e professionisti nell’ambito dello sport nazionali ed internazionali.

I lavori saranno aperti stamattina dai saluti della rettrice, Giovanna Spatari, di Federico Basile, sindaco di Messina, di Stello Vadalà, provveditore agli Studi di Messina, di Silvia Bosurgi, presidente Sssd UniMe, e di Antonio Chimicata, presidente del Comitato di Messina della Croce Rossa Italiana. Ospiti d’onore Novella Calligaris, già campionessa olimpica del nuoto italiano e ora presidente dell’Associazione Azzurri olimpici d’Italia, Carlo Pacifici, presidente dell’Associazione italiana arbitri, e Damiano Lembo, presidente nazionale dell’U.S. Acli.

L’intervento introduttivo sarà condotto da Carlo Giannetto (ordinario di Economia e marketing agroalimentare), ideatore della manifestazione.

Gli interventi

Al tavolo dei relatori si alterneranno, coordinati dalla prof.ssa Vittoria Calabrò (Presidente del Cug Unime), il prof. Mario Bolognari (già Ordinario di Antropologia culturale), il prof. Marco Centorrino (Associato di Sociologia della comunicazione) e la prof.ssa Anna Pitrone (Associata di Diritto dell’Unione europea).

L’intera manifestazione si svolge con la collaborazione del Comune di Messina, dell’ACR Messina, dell’AIA sezione Messina, dell’US Acli, dell’Associazione BIOS, dell’Associazione Panathlon Club di Messina, della Croce Rossa sezione di Messina, del Centro Multidisciplinare per l’Insegnamento e l’Apprendimento (Ce.Mu.I.A.), dell’Associazione ALuMnime.

Il torneo di calcio a 5 alla Cittadella

L’iniziativa si concluderà con il torneo di calcio a 5/futsal che si svolgerà martedì 21 e mercoledì 22 maggio, alle 15, presso la Cittadella sportiva universitaria. Anche per la VIII edizione, come nelle precedenti, al torneo parteciperanno 10 squadre composte da studenti universitari, personale tecnico amministrativo UniMe, giornalisti, giovani migranti e rappresentanti di organizzazioni no profit.