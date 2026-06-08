 UniMe, assunti 35 ricercatori a tempo determinato

UniMe, assunti 35 ricercatori a tempo determinato

Redazione

UniMe, assunti 35 ricercatori a tempo determinato

lunedì 08 Giugno 2026 - 20:31

Questa mattina la firma dei contratti in Aula Magna

MESSINA – Sono stati accolti nel corso di una breve cerimonia, tenutasi in Aula Magna, i 35 ricercatori a tempo determinato assunti oggi da Unime in una prima tranche, nell’ambito della mission di Ateneo relativa al potenziamento del reclutamento dei ricercatori e alla valorizzazione della ricerca. Altri ricercatori verranno assunti nel prossimo mese di ottobre.

Alla cerimonia erano presenti la rettrice, prof.ssa Giovanna Spatari, il prorettore vicario, prof. Giuseppe Giordano, la prorettrice alla Ricerca, prof.ssa Paola Dugo, il prorettore al Diritto allo studio, prof. Antonino Germanà, il prorettore all’Organizzazione amministrativa, prof. Antonio Saitta, il direttore generale, dott. Pietro Nuccio, dirigenti e docenti.

“In un’epoca ormai legata alla digitalizzazione – ha detto la Rettrice – abbiamo ritenuto che la stipula del contratto in un momento formale con una piccola cerimonia in Aula Magna, potesse essere una iniziativa gradita sia ai nostri ricercatori che oggi vedono coronati i loro sacrifici con tanti anni di studio che una soddisfazione per i Direttori di Dipartimento che avranno così all’interno della loro compagine persone con nuove idee e cariche di entusiasmo e che faranno da complemento all’esperienza dei ricercatori senior. E’ inoltre una gioia anche per l’Ateneo tutto perché reclutare giovani significa guardare al futuro”.

Al momento della firma del contratto sessennale, la rettrice ha consegnato a ciascuno  dei bigliettini da visita personalizzati con il ruolo che da oggi ricopriranno all’interno dell’Ateneo.

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