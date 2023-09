Unime beffata dalla Polisportiva Valverde. Coach Spignolo: "Prestazione positiva" - Tempostretto

La seconda giornata di Coppa Federale di hockey su prato ha visto gli universitari cedere per 0-1 in casa nei minuti finali

MESSINA – Finale di gara dal sapore amarissimo per la Ssd Unime, impegnata nel secondo turno di Coppa Federale al Polivalente della Cittadella Sportiva Universitaria. Al triplice fischio il risultato è di 1-0 in favore della Polisportiva Valverde, marcatura realizzata da Sardo al 58′, una punizione fin troppo severa per quello che ha fatto vedere la squadra di casa sotto il profilo della voglia, dell’attitudine e della mentalità.

La formazione universitaria doveva dare un segnale importante, a livello di atteggiamento e di spirito e questo c’è stato, quello che è mancato è stato il risultato, che sicuramente quando si schierano tanti giovani è sempre l’aspetto più importante. In queste prime partite della stagione la squadra messinese ha raccolto molto meno di quanto avrebbe meritato, ma la squadra è viva e avrà modo di reagire.

Adesso lo staff tecnico peloritano è al lavoro per tentare di invertire la tendenza nei risultati, a partire dal prossimo impegno contro un’altra big del girone siciliano: domenica 8 ottobre infatti, sempre sul sintetico del Polivalente, ci sarà la visita della Polisportiva Galatea, che nel secondo turno di Coppa ha rifilato un 4-0 alla Gs Raccomandata Giardini. Dopo il secondo turno questa è la classifica del girone: Galatea CT 4, Pol. Valverde e GS Raccomandata 3, PGS Don Bosco 1, SSD Unime 0.

Spignolo: “Prestazione più che positiva”

A commentare la sconfitta con beffa subita nel finale è il tecnico della Ssd Unime Giacomo Spignolo: ”Subire la rete a soli due minuti dal termine non fa piacere a nessuno ma questo è lo sport. Mi dispiace soprattutto per i ragazzi, che hanno dato davvero tutto. Abbiamo preso un gol su una nostra uscita di palla, forse una delle poche disattenzioni di una difesa che ha sempre giocato con ordine sorretta da un buon filtro a centrocampo. Peccato perché anche noi avevamo avuto sullo 0-0 più di una buona opportunità, come quella di Cristian Visalli, che non centra la deviazione a due passi dalla linea di porta, ma ripeto che la prestazione della squadra è stata positiva, sotto tutti i punti di vista.

Soddisfatto Spignolo della prestazione: “Forse ci è mancata un po’ di concretezza, ma vedo una squadra a cui serve solo un risultato positivo, perché la prestazione questa volta è stata più che positiva, contro un’ottima squadra come il Valverde, composta da tanti giovanissimi validi e qualche atleta over e da alcuni elementi di assoluto livello come Francesco Maugeri, Enrico Lupo e soprattutto l’argentino Gino Romani. La squadra ha fatto bene, disputando un’ottima partita, ci sono stati solo in qualche parte di gara alcuni momenti in cui il Valverde si è fatto molto pericoloso, quando noi ci siamo abbassati troppo, ma comunque nel complesso la squadra è stata sempre dentro la partita”.