UniMe, Dottorato di ricerca honoris causa a Richard Schechner

La Laudatio sarà a cura di Dario Tomasello e la cerimonia si svolge mercoledì 4 giugno

Si terrà mercoledì 4 giugno, alle ore 11 nell’Aula Magna, la cerimonia per il conferimento del Dottorato di ricerca honoris causa in “Scienze Cognitive” a Richard Schechner, professore di Performance Studies presso la Tisch School of the Arts della New York University, regista e teorico teatrale.

La Laudatio sarà a cura di Dario Tomasello, ordinario di Discipline dello spettacolo. Il professore Richard Schechner terrà la Lectio Doctoralis dal titolo “Endgame Earth”.