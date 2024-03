Unime e Comune insieme per I-hub e Sud Innovation Summit

La rettrice Spatari e il sindaco Basile a confronto nel segno dell'innovazione tecnologica a Messina

MESSINA – Continua il confronto tra Università e Comune di Messina. In primo piano la necessità di un’innovazione tecnologica a Messina. La rettrice Giovanna Spatari e il sindaco Federico Basile si sono incontrati e i loro sono incontri periodici per progettare insieme. Commenta Basile: “Abbiamo discusso delle prospettive e delle sfide che la nostra città dovrà affrontare, tra cui la nascita dell’I-hub e l’organizzazione del più grande evento tecnologico del Sud Italia come il Sud Innovation Summit“.

“In primo piano lo sviluppo tecnologico di Messina”

Evidenzia il primo cittadino: “Partecipare all’I-hub e al Sud Innovation Summit potrebbe offrire prospettive interessanti per l’università, consentendo di esplorare nuove collaborazioni, progetti di ricerca congiunti al Comune e sviluppo di tecnologie all’avanguardia. Potrebbero sorgere sfide legate alla necessità di coordinare risorse, definire obiettivi comuni e garantire un impatto significativo sulla nostra città”.

Era stata la stessa rettrice a sottolineare, durante l’anno accademico, il ruolo che Unime potrà avere nel campo del polo tecnologico con Comune e Città metropolitana. E la collaborazione fra queste due realtà rientra in un rafforzamento dell’idea di città universitaria.

Articoli correlati