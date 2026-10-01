UniMeGames, il baratto etico dà una seconda vita ai vestiti dimenticati

Alla Cittadella universitaria di Messina torna lo Swap Party e lo sport diventa sostenibile

MESSINA – Dare una seconda opportunità ai vestiti dimenticati nel cassetto e rimetterli letteralmente in gioco. È con questo spirito che, nell’ambito degli attesi dai giovani UniMeGames, fa il suo ritorno lo Swap Party, l’iniziativa di baratto etico promossa da Crescendo Incubatore, Rus (Rete delle università per lo sviluppo sostenibile), UniMe Sostenibile e dalla professoressa Roberta Salomone, delegata per la Sostenibilità dell’ateneo peloritano, con l’obiettivo di coniugare passione sportiva, sostenibilità ed economia circolare.

L’appuntamento è fissato sabato 3 ottobre, dalle ore 15:00 alle 18:00, negli spazi allestiti presso il parcheggio polivalente della Cittadella universitari all’Annunziata.

Un’iniziativa che travalica i confini dell’ateneo: l’invito, infatti, è aperto all’intera cittadinanza e non soltanto agli studenti o agli iscritti alle gare degli UnimeGames. Tutta la comunità messinese, dalle famiglie ai più piccoli, è chiamata a partecipare per condividere un momento di festa e buone pratiche.

Il messaggio lanciato dagli organizzatori gioca proprio sul lessico delle sfide atletiche: “Anche il tuo sportswear merita un re-match!”, un invito a far disputare una “seconda partita” a t-shirt, scarpe e completi rimasti inutilizzati.

Come funziona lo scambio: la formula a gettoni

Il meccanismo è semplice e aperto a tutti gli studenti e partecipanti: ciascuno può portare con sé un massimo di 6 articoli sportivi puliti e in buone condizioni.

Dopo il controllo al desk di valutazione, a ciascun capo consegnato verrà assegnato un controvalore in token (da 1 a 3 gettoni, a seconda della tipologia dell’indumento), utilizzabili per scegliere e ritirare gli altri articoli disponibili sui banchi dello swap:

1 Token (Basic): magliette, canotte, top sportivi, pantaloncini, fasce, polsini e piccoli accessori.

magliette, canotte, top sportivi, pantaloncini, fasce, polsini e piccoli accessori. 2 Token (Intermediate): leggings, pantaloni lunghi, maglie termiche o tecniche, cappellini, guanti, scaldamuscoli e sacche sportive.

leggings, pantaloni lunghi, maglie termiche o tecniche, cappellini, guanti, scaldamuscoli e sacche sportive. 3 Token (Premium): tute complete, felpe pesanti, giacche tecniche e calzature sportive in buono stato.

Criteri e trasparenza

Per assicurare uno scambio equo e piacevole per tutti, vigono le seguenti regole:

Stato dei capi: vestiti e accessori puliti, integri e pronti all’uso immediato (non verranno ammessi articoli macchiati, bucati o usurati);

vestiti e accessori puliti, integri e pronti all’uso immediato (non verranno ammessi articoli macchiati, bucati o usurati); Calzature: scarpe idonee per un nuovo utilizzo, preferibilmente, nella loro scatola originale;

scarpe idonee per un nuovo utilizzo, preferibilmente, nella loro scatola originale; Gestione : i capi consegnati non potranno essere restituiti;

: i capi consegnati non potranno essere restituiti; Token: i gettoni ricevuti non sono convertibili in denaro;

i gettoni ricevuti non sono convertibili in denaro; Valutazione: il desk si riserva la facoltà di rifiutare qualsiasi articolo che non rispetti i criteri sopra indicati.

Solidarietà finale: niente va sprecato

L’impatto positivo dell’iniziativa non si esaurisce al termine delle tre ore: tutto il materiale che non troverà un nuovo proprietario non andrà perso. Una parte sarà devoluta ad associazioni benefiche del territorio che verranno indicate una volta confermate, mentre la restante parte verrà recuperata dal team di Crescendo per laboratori di riuso, dando ai materiali una nuova funzione.

Un modo concreto per ribadire che lo sport può – e deve – essere inclusivo, accessibile a tutti, ma soprattutto amico dell’ambiente!