 Messina, lo stadio "Celeste" ospiterà sei prime squadre, più le giovanili e il settore femminile dell'Acr

Messina, lo stadio “Celeste” ospiterà sei prime squadre, più le giovanili e il settore femminile dell’Acr

Simone Milioti

Messina, lo stadio “Celeste” ospiterà sei prime squadre, più le giovanili e il settore femminile dell’Acr

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giovedì 01 Ottobre 2026 - 15:30

Dall'Acr Messina alla Messana Riviera in Eccellenza, alle squadre di Promozione, Prima Categoria e giovanili, un fitto programma settimanale

MESSINA – Lo stadio “Giovanni Celeste” restituito alla città e alle società sportive. Definita la settimana tipo con gli slot degli allenamenti e quelli delle partite che si disputeranno sabato, domenica e anche lunedì.

Le prime squadre ad usufruire di spazi per gli allenamenti saranno Acr Messina e Messana Riviera in Eccellenza, Atletico Messina in Promozione, l’Atletico Contesse, Real Gescal, Virtus Messina in Prima Categoria. A questi si aggiungono le giovanili dell’Acr Messina e la formazione femminile sempre della società biancoscudata.

Per quanto riguarda le partite Messana Riviera e Messina femminile giocano la domenica pomeriggio, dal sabato pomeriggio in campo Atletico Messina in Promozione, e Atletico Contesse in Prima Categoria, con il Real Gescal che giocherà la domenica mattina. Il lunedì spazio dal pomeriggio alle giovanili, Messana Riviera, Atletico Messina, Acr Messina.

La società del presidente Justin Davis sarà quella con un maggior numero di slot non solo per la presenza delle giovanili e della femminile ma perché ogni mattina avrà uno slot riservato e allenamenti pomeridiani in altri giorni. Sabato mattina sedute di rifinitura per Acr Messina e Messana Riviera.

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