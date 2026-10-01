 Macellazione sui Nebrodi, il dott. Ermio estraneo alle contestazioni principali

Macellazione sui Nebrodi, il dott. Ermio estraneo alle contestazioni principali

Alessandra Serio

Macellazione sui Nebrodi, il dott. Ermio estraneo alle contestazioni principali

giovedì 01 Ottobre 2026 - 16:35

La precisazione di uno degli indagati a Patti, 22 le persone coinvolte in totale

“Il dottor Pasquale Ermio, pur risultando tra gli indagati, non è destinatario di contestazioni concernenti suini neri, frodi relative alle denominazioni di origine “nero siciliano” o nero dei Nebrodi”, cattura illecita di animali selvatici, macellazioni clandestine di suini, commercio o distribuzione di alimenti nocivi, né di alcuno degli altri reati descritti nell’articolo come oggetto principale dell’indagine. L’unica contestazione rivolta al dottor Ermio – rispetto alla quale in ogni caso egli è estraneo – concerne la data di macellazione di un singolo capo bovino”.

Lo precisa l’avvocato Giuseppe Ottavio, difensore del dottore Ermio, a proposito del nostro articolo del 29 settembre scorso, relativo all’inchiesta della Procura di Patti e i carabinieri dei Nas che, alla fine di una serie di controlli, ha portato all’avviso di garanzia per 22 indagati”.

La posizione di tutti loro è ora al vaglio della Procura che a questo punto deciderà se chiedere il vaglio del giudice preliminare per tutti, puntando al rinvio al giudizio, o se archiviare alcune posizioni. Ad accertamenti conclusi adesso anche gli indagati e i loro legali possono prendere visione di tutti gli atti di inchiesta e chiedere di essere ascoltati dal pubblico ministero titolare del fascicolo.

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