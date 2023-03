UniMe, il professor Ferlazzo lascia il Policlinico - Tempostretto

Prestigioso incarico a Genova per l'immunologo messinese

MESSINA – Vola a Genova il professor Guido Ferlazzo, ordinario di Patologia generale all’Università di Messina e direttore dell’Unità di Patologia clinica del Policlinico. Il docente, apprezzato sia in ambito clinico che nel mondo accademico per la sua grande capacità divulgativa, dal 1 marzo è a Genova dove oltre alla docenza dirige la UOC di Patologia ed Immunologia dell’IRCCS Ospedale San Martino nonché il Dipartimento in cui afferirà la stessa unità.

Un incarico prestigioso per l’immunologo, ma inaspettato per la città di Messina, che perde uno dei suoi migliori ricercatori. In prima linea durante la pandemia, Ferlazzo ha approfondito per i lettori di Tempostretto i principali aspetti scientifici della difficile lotta al covid 19. Proprio a fine dello scorso anno un suo progetto scientifico, aveva ottenuto un importante finanziamento, oltre 680 mila euro, per indagare il rapporto tra tumore al colon e patologie croniche dell’intestino. Progetto che va avanti, al Policlinico.