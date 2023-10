Unime. L'identità europea protagonista di un incontro tra studiosi da tutto il mondo - Tempostretto

Si conclude il Convegno Internazionale “Identità Europea. Storia, tradizione, innovazione", la tre giorni organizzata dai Dottorati in "Scienze Politiche" e in "Scienze delle pubbliche amministrazioni" dell'Università degli Studi di Messina

MESSINA. Si è partiti con le mascherine, ed oggi, tre anni dopo, la Student Conference, organizzata dal Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche dell’Università degli Studi di Messina, si conferma appuntamento centrale e atteso, pronto ad accogliere in città giovani studiosi provenienti da tutto il mondo.

Dopo il Mediterraneo e la democrazia, è l’identità europea la nuova protagonista. “Identità Europea. Storia, tradizione, innovazione” è, infatti, il titolo del Convegno Internazionale organizzato dai Dottorati in “Scienze Politiche” e in “Scienze delle pubbliche amministrazioni”. Un lungo lavoro, reso possibile dalla sinergia tra il comitato organizzatore, formato dai dottorandi dei corsi, e il comitato scientifico composto dai loro docenti. Tre giorni – dal 26 al 28 ottobre – dedicati all’incontro tra Dottori e Dottorandi di Ricerca di formazione diversa e tra le loro differenti metodologie scientifiche, per riflettere in maniera dialogica e polifonica sull’Identità Europea.

Identità Europea tra tradizione e innovazione

L’idea stessa di Europa e il concetto di identità europea racchiudono in sé una ricchezza di accezioni e sfumature, di valori e significati plasmati nel corso della storia, attraverso tradizioni e innovazioni. L’Europa non è solo un’entità geografica, un’entità sociale, né esclusivamente un’entità politica; è stata capace di affrontare crisi e rinascite, oppressione e libertà, cultura e barbarie. Per tale motivo, e alla luce degli allarmanti eventi che scuotono la nostra contemporaneità, risulta necessario e irrimandabile discuterne in maniera multidisciplinare, aperta e dall’ampio respiro. Alcune questioni, dunque, hanno interrogato i giovani studiosi – più di 70, provenienti dal territorio nazionale e internazionale – che, divisi in sessioni diverse, ne hanno dibattuto insieme. Questioni come: un’identità europea nella teoria politica tra Oriente e Occidente; sfide dell’Europa in età moderna e contemporanea; evoluzione dell’identità europea nelle istituzioni; il ruolo del diritto nell’affermazione dell’identità europea; la sfida della transizione ecologica e digitale per la società civile e i sistemi di governance; valori fondanti europei; e ancora altri.

Il programma

Ad arricchire il confronto è stata, poi, la presenza di illustri ospiti e tavole rotonde. Dopo i saluti istituzionali dei professori Eugenio Cucinotta, Prorettore Vicario dell’Università degli Studi di Messina; Mario Pio Calogero, Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche; Giuseppe Bottaro, Coordinatore del Dottorato in Scienze Politiche e Daniela Novarese, Coordinatrice del Dottorato in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni; ad aprire le tre giornate è la lectio magistralis “Problemi e sfide dell’Unione Europea”, di Andrea Graziosi, Professore ordinario in Storia contemporanea alla Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.

Nella seconda giornata, invece, ad aggiungere prestigio alla Student Conference è la tavola rotonda – moderata dal professore Giuseppe Bottaro – “Il ruolo delle grandi famiglie politiche nella costruzione dell’Europa: storia e prospettive future”. Ad intervenire Francesca Russo, docente di Storia del pensiero politico presso l’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli; Stefania Mazzone, docente di Storia delle dottrine politiche presso l’Università degli studi di Catania; Giorgio Scichilone, docente di Storia delle istituzioni politiche all’Università degli studi di Palermo e Franco Maria Di Sciullo, docente di Storia delle dottrine politiche, Università degli Studi di Messina.

L’ultima giornata si concentra, ancora, sulle nuove sfide per l’identità europea e si conclude con i sapienti interventi di Sonia Lucarelli, Professoressa ordinaria di Relazioni internazionali e sicurezza europea, Università di Bologna e Francesco Bonini, Rettore dell’Università LUMSA di Roma, moderati dalla Professoressa Daniela Novarese.

Voci prestigiose in dialogo, pur tra le prospettive, i punti di vista e le metodologie diverse, intorno ad un’identità europea mai definita una volta per tutte o in maniera univoca; un’identità europea come un processo mai statico, un processo sociale, in cammino attraverso la storia, i cambiamenti, le sue forze e le sue debolezze, un processo di cui siamo tutti parte, che tutti contribuiamo ad autodefinire. E su cui la riflessione non può mai, dunque, mettere un punto, può solo cercare delle risposte pronte a generare nuove domande. E alle prossime domande rinvia il suo appuntamento il Convegno Internazionale, riconfermandosi una grande soddisfazione per l’Ateneo messinese.