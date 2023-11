UniMe. Limosani: "I sostenitori di Moschella voteranno me per il cambiamento" VIDEO - Tempostretto

Il candidato rettore replica ancora al costituzionalista, alleato con la candidata rettrice Giovanna Spatari

CMESSINA Michele Limosani replica a sua volta alle dichiarazioni di Giovanni Moschella, in un video messaggio. E s’avvicina la sfida di lunedì con Giovanna Spatari per la carica di rettore dell’Università di Messina. “Ha ragione professore Moschella. Sono valori e principi, i vostri, che ho avversato in questi cinque anni. Quel modus operandi che ha lacerato la comunità accademica”.

Continua l’economista: “Così gran parte di coloro che hanno sostenuto Moschella, sentendosi traditi, hanno voluto manifestare la loro adesione alla proposta politica di cui mi faccio portatore. Nella scorsa votazione la comunità accademica ha dato un grande segnale di cambiamento e discontinuità. Ora l’opera va completata. Siamo chiamati a operare il cambiamento. Dobbiamo voltare pagina”.

Al primo turno questo è stato il risultato: Limosani 539 voti, Spatari 502, Moschella 125. Lunedì 27 novembre la seconda votazione.

Foto di Franco Maricchiolo.

