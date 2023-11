Elezioni UniMe, testa a testa Limosani-Spatari: si va verso il secondo turno - Tempostretto

Iniziato lo spoglio

MESSINA – Spoglio in corso per le elezioni del nuovo Rettore all’Università di Messina. Dai primi dati sembra profilarsi un testa a testa tra Michele Limosani e Giovanna Spatari, con nessuno dei due candidati però che otterrebbe i voti necessari per vincere al primo turno. Molto probabile dunque un ritorno al voto, già previsto per lunedì 27 novembre. Più staccato Giovanni Moschella. Ecco i primi risultati parziali dello spoglio:

VOTI PIENI SENZA IL PRIMO SEGGIO:

Limosani: 287

Spatari: 280

Moschella: 81



Seggi personale amministrativo: Limosani 89, Spatari 67, Moschella 23

Seggio 9: Limosani 42 Moschella 12 Spatari 48

Seggio 10: Limosani 54 Moschella 6 Spatari 44

Seggio 11: Limosani 36 Moschella 5 Spatari 40

Seggio 12: Limosani 11 Moschella 4 Spatari 13

Seggi 5, 6 e 7: Limosani 380 (89 ponderati); Moschella 96 (23), Spatari 284 (77)

Seggio 2: Spatari 191, Limosani 183, Moschella 55.

Seggi 4, 5 e 6 personale: Limosani 95, Spatari 71, Moschella 24.

Seggio 3 ricercatore di tipo A: Spatari 23, Limosani 15, Moschella 3.