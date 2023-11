UniMe. Moschella ritira la sua candidatura e dialoga con Limosani e Spatari - Tempostretto

"Interlocuzioni in corso", fanno sapere dalla sua squadra. In vista del secondo turno, il costituzionalista punta a essere "l'ago della bilancia"

MESSINA – Giovanni Moschella ritira la sua candidatura a rettore. Arrivato terzo, con 125 voti, il costituzionalista rinuncia a partecipare alla seconda votazione del 27 novembre. La sfida, per la guida nei prossimi sei anni dell’Università di Messina, è tra Michele Limosani e Giovanna Spatari. E l’ex prorettore vicario punta a essere l’ago della bilancia. “Interlocuzioni in corso con i due candidati in corsa”, fanno sapere dalla sua squadra. Ma rimane in campo pure l’ipotesi di non esprimere una posizione, anche se in apparenza risulta maggiore l’affinità con l’ex prorettrice.

Questo il suo primo commento a Tempostretto: “Quando uno si candida aspetta sempre il massimo risultato. Forse sono deluso in termini di voto ma soddisfatto della campagna elettorale. I voti espressi a mio favore rappresentano l’ago della bilancia. Io e chi ha collaborato con me avremo un ruolo determinante nella scelta del futuro rettore dell’Università di Messina”.

