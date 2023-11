Moschella: "Sarò l'ago della bilancia nella scelta del futuro rettore" VIDEO - Tempostretto

Il costituzionalista, arrivato terzo nella competizione di UniMe: "Con il mio gruppo avremo una posizione ufficiale e saremo determinanti"

di Marco Olivieri, riprese e montaggio di Silvia De Domenico

MESSINA – “Quando uno si candida aspetta sempre il massimo risultato. Forse sono deluso in termini di voto ma soddisfatto della campagna elettorale. I voti espressi a mio favore rappresentano l’ago della bilancia. Io e chi ha collaborato con me avremo un ruolo determinante nella scelta del futuro rettore dell’Università di Messina”. Il costituzionalista ed ex prorettore vicario Giovanni Moschella ha ottenuto 125 voti nella prima sfida elettorale per l‘elezione 2023-2029.

Ma sosterrà la professoressa Giovanna Spatari, dato che spesso si è scontrato con il candidato Michele Limosani, anche nel confronto promosso da Tempostretto? “Con il gruppo che mi ha sostenuto ci riuniremo e, senza preclusioni nei confronti di nessuno, avremo una posizione ufficiale”, è la sua risposta diplomatica subito dopo lo spoglio.

