UniMe, pubblicati i bandi per i percorsi di formazione e per il X ciclo del sostegno

I percorsi da 60 CFU e 30 CFU per docenti delle Scuole secondarie di I e di II grado e per il conseguimento della specializzazione finalizzata alle attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità

MESSINA – L’Università di Messina ha aperto i termi di iscrizione per l’ammissione ai Percorsi di formazione iniziale e abilitazione – da 60 CFU e 30 CFU (posti riservati)- dei docenti delle Scuole secondarie di I e di II grado su posto comune, istituiti presso l’Università di Messina nell’A.A. 2024/2025 ai sensi del D.P.C.M. del 4 agosto 2023. Tutte le informazioni sui requisiti di ammissione e le classi di concorso attivate sono consultabili a questo link. La scadenza del bando è fissata alle ore 23.59 del 14 luglio 2025.

È online anche la procedura di selezione per l’accesso al X ciclo dei Percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione finalizzata alle attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, istituiti presso l’Università degli Studi di Messina nell’Anno Accademico 2024/2025, ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, n. 249, del D.M. del 30 settembre 2011 e successive modifiche ed integrazioni. I criteri di iscrizione, al pari di tutte le informazioni utili, sono disponibili a questo link. I termini per la candidatura scadranno alle ore 14 del 10 luglio 2025.