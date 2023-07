Unime quinta tra gli Esordienti A. Marino: "Ci siamo tolti qualche soddisfazione" - Tempostretto

La formazione universitaria raccoglie sei medaglie: 3 argenti e 3 bronzi. Le staffette femminili al secondo posto sia a stile libero che in tutti e quattro gli stili

MESSINA – Va in archivio anche il secondo dei quattro campionati regionali in programma a Messina. Tra gli Esordienti A vittoria per la Poseidon con la Mimmo Ferrito seconda e la società Sport Club Erea al terzo posto. Giù dal podio a 261 punti La Meridiana a cui segue da vicino l’Unime con 255, che raccoglie un buon bottino di 3 argenti e 3 bronzi.

A punti anche le altre messinesi Swimblu, iscritta con 8 atleti, Ulysse con cinque e Power Team, che si presentava con il solo Lorenzo Agostino Iannello. Complimenti all’organizzazione messinese arrivano dalla società vincitrice Poseidon con il tecnico Tony Bonanno che dichiara: “Il presidente Parisi e il consigliere Naccari ci hanno fatto trovare qui a Messina una situazione ad hoc considerando che fossero dei campionati che vedevano coinvolti dei ragazzini, c’erano le zone d’ombra allestite con gazebo e una bella area tecnica anche per noi allenatori”.

Il buon risultato dell’Unime

I 12 tesserati universitari seguiti da Giuseppe Marino spiccano per i risultati delle donne. Vice campionesse regionali Brenda Usbergo, Silvia Raffa, Anita Delia e Aurora Iaria nelle staffette 4×100 stile libero e 4×100 mista, alle spalle delle imprendibili staffettiste della Poseidon che stampano i due nuovi record regionali in entrambe le gare. A questi secondi posti si aggiunge l’argento di Delia nei 200 farfalla e il bronzo nei 100 farfalla e 800 stile libero, altro bronzo che sfugge nei 100 stile libero per soli 5 centesimi di secondo. Buon terzo posto anche per Silvia Raffa nei 100 rana.

“Molto soddisfatti del piazzamento, sono stati giorni pesanti, intensi e pieni di soddisfazioni – dice Daniele Marino, tecnico Unime che segue gli Esordienti – I ragazzi hanno fatto tutti bene e si sono tolti anche qualche soddisfazione. Siamo in grande crescita e continuiamo a lavorare dopo il Covid con tutto lo staff. Ringrazio la presidente Bosurgi e il consigliere Naccari per averci regalato questa vetrina in casa, la nostra stagione termina qui salvo qualche atleta che farà qualche gara in acque libere in estate”.

Articoli correlati