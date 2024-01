Unime. Residence Liberty, occupati solo 18 posti su 102: ora tariffe riviste al ribasso

Sono rimasti liberi ben 84 posti, probabilmente per i costi alti. Ora Unime li ha abbassati

MESSINA – Solo 18 posti occupati su 102. Il Residence Liberty, aperto lo scorso novembre, è rimasto quasi vuoto, probabilmente a causa dei costi alti, come segnalato da più parti.

Ora l’Università di Messina ha deciso di rimodulare le tariffe al ribasso. Ecco i nuovi prezzi:

€ 170/mese posto letto in stanza doppia (72 posti disponibili);

€ 150/mese posto letto in stanza tripla (9 posti disponibili);

€ 230/mese posto letto in stanza singola (3 posti disponibili).

La tariffa comprende i servizi di reception h 24, pulizie giornaliere delle parti comuni, prima

dotazione biancheria per letto, fornitura di acqua, energia elettrica, riscaldamento e climatizzazione,

wi-fi, tv in camera e utilizzo delle sale tv, studio e lettura e dei locali scaldavivande in comune.

Come fare domanda

Gli interessati potranno presentare richiesta tramite la piattaforma Esse3, utilizzando le credenziali

di accesso istituzionali (nomeutente@studenti.unime.it) e cliccando sul link Bandi/Iniziative all’interno dell’area riservata.

I borsisti e gli assegnisti di ricerca, non gestiti dalla piattaforma Esse3, potranno effettuare la

richiesta tramite l’indirizzo e-mail hotel.liberty@unime.it; al medesimo indirizzo potranno essere

segnalati eventuali problemi tecnici.

L’Ateneo procederà alla valutazione delle istanze pervenute; i posti liberi verranno assegnati in base

all’ordine di presentazione della domanda. Gli assegnatari verranno convocati per la firma del contratto e dell’atto di accettazione ed utilizzo alloggio.

Bando casa

Gli studenti iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale, magistrale a ciclo unico

che decideranno di risiedere presso l’Hotel Liberty potranno partecipare, al ricorrere degli altri requisiti,

al bando Casa Unime 2023/2024 e i vincitori potranno ottenere un contributo economico finalizzato

all’abbattimento dei costi del canone di locazione.