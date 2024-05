Unime sconfitta all’ultima giornata, quinto posto in Serie B e niente playoff

La formazione universitaria cade in casa della Cesport Italia, partita che chiude la stagione in bilico fino ai minuti finali

NAPOLI – Si chiude alla piscina “Scandone” di Napoli la stagione dell’Ssd UniMe. La formazione universitaria allenata da mister Francesco Misiti e costruita sapientemente dal ds Sergio Naccari chiude l’annata con una sconfitta arrivata proprio nei minuti finali per 13-11 contro la Cesport Italia. In classifica cambia poco, il quinto posto finale certifica come la squadra peloritana manca l’accesso ai playoff, valido per le prime quattro della graduatoria, che era l’obiettivo stagionale.

Una stagione positiva nella prima parte e chiusa con 8 vittorie, 2 pareggi su diciotto giornate totali. Dei 26 punti totali molti sono arrivati dal girone d’andata quando l’Unime è stata per diverse giornate capolista, nel girone di ritorno poi un po’ la sfortuna, sotto forma di infortuni ad alcuni giocatori chiave, e alcune squalifiche, evitabili dei propri tesserati, hanno complicato il cammino della formazione messinese che pian piano ha perso di vista l’obiettivo.

Nell’ultima sfida di questo pomeriggio dopo un primo quarto chiuso in vantaggio di misura la formazione universitaria ha subito il ritorno degli avversari che in più occasioni hanno provato ad allungare. Nel terzo parziale i locali avevano preso addirittura il vantaggio per 10 reti e 7. Longo ha guidato i suoi compagni, sette le reti messe a segno per lui, fino al 10 pari. Nei minuti finali dell’ultimo quarto è stato Perrotta a fare la differenza per la Cesport con le due reti che di fatto hanno deciso la partita e archiviato la stagione della Ssd UniMe.

Cesport Italia – Ssd UniMe 13-11

Non un buon inizio per gli universitari che subiscono la prima rete di Roberto Corcione su rigore, la replica è di Vinci, da poche settimane tornato stabilmente in gruppo, con Cusmano che firma il momentaneo sorpasso sull’1-2. Dario Esposito la pareggia, poi Cusmano nei secondi finali sbaglia un rigore ma Longo riesce a 12″ dalla prima sirena e rimettere i suoi avanti.

Nel secondo i locali ribaltano nuovamente il punteggio prima con le reti di Alessandro Esposito e Bouchè, risponde Longo due volte prima in superiorità e poi su rigore per il 4-5. Altra doppietta lato campano con Dario Esposito che rimette i suoi avanti con due reti consecutive, Cusmano pareggia dai sei metri, ma nel finale altro rigore per Alessandro Esposito che a 30″ dalla seconda sirena opera il sorpasso sul 7-6.

Nel terzo Longo pareggia, ma poi la Cesport scava il solco con tre reti consecutive firmate Felicella, Auletta e Dario Esposito. Sotto 10-7 la formazione di mister Misiti ha la forza di reagire con Longo che va a segno due volte, la seconda su rigore, e Vinci che a due secondi dalla fine firma il 10-10 in superiorità numerica.

Nell’ultimo quarto gioco spezzettato da continue espulsioni in vasca, dopo tre minuti di gioco la marcatura di Felicella rimette avanti i padroni di casa, il solito Longo saranno sette per lui a fine partite le reti, pareggia. Ma negli ultimi minuti la doppietta di Perrotta regala la vittoria ai locali, nel finale l’UniMe si nota per la parata di Di Mauro sul rigore di Grazioso a 13″ dalla fine.

Tabellino

Cesport Italia: Capitella, Felicella 2, Grazioso, Perrotta 2, Bouchè 1, Soparano, Corcione C, Esposito D 4, Auletta 1, Esposito A 2, Corcione R 1, Femiano, Sanna, Raduce.

Allenatore: Luca Gagliotta.

Ssd UniMe: Di Mauro, Sarno, Vinci 2, Longo 7, Lupeji, Sciabà, Cusmano 2, Giacoppo, Mantineo, Bonansinga, D’Angelo, Milana, Caliri.

Allenatore: Francesco Misiti.

Parziali: 2-3, 5-3, 3-4, 3-1. Superiorità: 2/7, 2/14. Rigori: 2/4, 3/3.

Arbitro: M. Schettino.

Immagini in questo articolo di Alessandro D’Angelo

Articoli correlati