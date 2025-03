UniMe. Seminario su Matteotti “simbolo di libertà”

Appuntamento al Dipartimento di Scienze politiche e giuridiche a Messina mercoledì 2 aprile

MESSINA – Mercoledì 2 aprile 2025, alle ore 10.00, nell’Aula Campagna del Dipartimento di Scienze politiche e giuridiche si svolgerà il Seminario di studi “Giacomo Matteotti. Antifascista, giurista, pacifista, simbolo della libertà”. L’Iniziativa è promossa da: Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche dell’Università degli Studi di Messina, Dottorato in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni dell’Università degli Studi di Messina, Dottorato in Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Messina, Fondazione Bruno Buozzi, Società Messinese di Storia Patria, Istituto per la storia del Risorgimento italiano – Comitato di Messina.

Interverranno il politico e sindacalista Giorgio Benvenuto (Fondazione Bruno Buozzi) e i professori dell’Università di Messina Maurizio G. Ballistreri, Salvatore Bottari, Santi Fedele, Giovanni Moschella. Coordinerà e introdurrà i lavori il prof. Alessandro Morelli, direttore del Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche.

