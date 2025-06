UniMe, Simposio scientifico internazionale a Messina

"BioSymp UniMe 2025". Mercoledì 4 giugno e giovedì 5 giugno si terranno i lavori

MESSINA – “BioSymp UniMe 2025”. Mercoledì 4 giugno e giovedì 5 giugno si terranno i lavori del Simposio scientifico internazionale dal titolo “Design and Modeling of Bioactive Agents for Synthetic and

Biomedical Applications” (BioSymp UniMe). I lavori del Simposio inizieranno giorno 4 giugno nell’Aula “Cannizzaro” del plesso centrale dell’Università (Rettorato) e proseguiranno il giorno successivo nell’Aula Magna del Palacongressi dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “Gaetano Martino”.

L’ evento internazionale è patrocinato dal Dipartimento di Scienze Biomediche, Odontoiatriche e delle Immagini Morfologiche e Funzionali (Biomorf) dell’Università degli Studi di Messina. E il comitato scientifico e organizzativo del Simposio è formato dai professori G. Pellicane, A. Rotondo e C. Sansotta.

Fra i partecipanti vi sono svariati studiosi di chiara fama internazionale, i quali provengono dalla Spagna, dal Sudafrica e dagli Stati Uniti d’ America.

Durante i lavori del Simposio verranno affrontati diversi argomenti di rilevanza nel campo della biologia e della medicina, fra cui i sistemi molecolari di trasporto di farmaci all’interno dell’organismo, approcci farmacologici che si basano sullo sviluppo di nuove molecole, modelli microscopici per comprendere processi legati alla biologia cellulare, protocolli e strategie analitiche per applicazioni finalizzate alla sicurezza degli alimenti e alla salvaguardia dell’ambiente e della salute della persona. L’ evento costituirà un’occasione di incontro per studiosi i quali, lavorando nell’ambito di svariate discipline scientifiche come

la biochimica, la biofisica, la chimica farmaceutica e degli alimenti, si propongono di utilizzare approcci multidisciplinari nella loro attività di ricerca, al fine di migliorare la qualità della vita delle persone.

Oltre a ricercatori di fama internazionale e dell’Ateneo di Messina, al Simposio presenteranno il loro lavoro di ricerca diversi, giovani studenti di dottorato di ricerca, i quali potranno confrontarsi con studiosi ed esperti nel loro campo di ricerca e cogliere un’importante occasione per la loro formazione e crescita personale e scientifica.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito web del Simposio (biosymp.unime.it) o la pagina web del Dipartimento Biomorf dell’Università di Messina (biomorf.unime.it).