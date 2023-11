Unime terza al campionato regionale assoluto con cinque titoli - Tempostretto

La formazione universitaria stacca anche i pass per i Criteria con Ferrara e Arcudi. Il tecnico Santoro: "Contento del riscontro oltre ai piazzamenti"

PATERNÒ – Nel fine settimana da poco trascorso la piscina “Giovanni Paolo II” di Paternò ha ospitato il campionato regionale assoluto di nuoto. La manifestazione ha visto i migliori atleti, selezionati in base ai tempi, senza distinzione di età a partire dai Ragazzi fino ai Seniores passando per Juniores e Cadetti sfidarsi in vasca corta, 25 metri. Tra le società messinesi l’UniMe ha ottenuto il terzo posto con 209 punti, dietro a Poseidon Catania 379 e Mimmo Ferrito Palermo 315. Entra in classifica anche la Power Team grazie alle prestazioni a punti di Riccardo Sidoti (4° 50 dorso, 5° 100 misti e 100 dorso, 6° 50 farfalla e 50 rana).

Questo il commento del responsabile tecnico del’UniMe Diego Santoro, nell’immagine in evidenza il primo da sinistra insieme agli altri allenatori Federico Di Pietro e Mattia Faliero: “Sono molto contento del riscontro avuto, non tanto per i risultati che non cercavamo, ma per il duro lavoro iniziato a fine agosto ripagato con prestazioni cronometriche importanti e a questo momento della stagione è un riscontro molto incoraggiante. Resta sempre un campionato regionale Assoluto che era giusto onorare anche se non eravamo, come anche altre società siciliane, in perfette condizioni. Contento anche dei più giovani del gruppo che si stanno ben amalgamando con i più grandi”.

Oltre ai titoli e le medaglie Sabrina Ferrara e Emma Arcudi staccano altri pass per i Criteria Nazionali Giovanili, competizione nazionale per età che si terrà a marzo. La prima realizza il tempo nei 50 farfalla e nei 100 farfalla, in quest’ultima distanza lo aveva già ma lo ha migliorato. La compagna invece di nuovo sotto il limite nei 50 farfalla, mentre stacca il pass nei 100 metri. Sotto il limite anche nei 100 stile libero, sfiorando per soli due centesimi il pass nei 50 metri.

Le medaglie degli atleti Unime

Si laureano campioni regionali Emma Arcudi nei 100 stile libero e nei 50 dorso. Domenico Costarella nei 50 stile libero, Antonio Bavastrelli negli 800 stile libero e la staffetta 4×50 stile libero composta da Costarella, Arena, Manganaro e Ripepi.

4×50 stile e mista M 4×50 mista F 4×50 stile libero F

Argento per Emma Arcudi nei 50 stile libero, Antonio Bavastrelli nei 400 stile libero, Mattia Arena nei 50 dorso, la staffetta 4×50 stile libero femminile (Arcudi, Costarella, Ferrara, Iaria), la staffetta 4×50 mista femminile (Arcudi, Raffa unica 2011 sul podio, Ferrara, Iaria) e la 4×50 stile libero maschile (Arena, Costarella, Ripepi, Manganaro). Bronzo per Giorgia Iaria nei 200 farfalla, Domenico Costarella 100 stile libero, Mattia Arena 100 dorso,