Unione Cattolica Stampa Italiana, larga affermazione per la Sicilia al Congresso nazionale

A Torino grande affermazione per l’Ucsi Sicilia, presieduta da Gaetano Rizzo, che nel giorno della Festa di San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti e dei comunicatori, è riuscita ad assicurare un’ampia e qualificata rappresentanza in ambito nazionale, cogliendo l’invito al rinnovamento suggerito dal presidente nazionale Vincenzo Varagona, eletto in maniera plebiscitaria.

Gli eletti

Domenico Interdonato è stato eletto vicepresidente della Giunta nazionale; al consiglio nazionale eletti Francesco Pira e Laura Simoncini; alla presidenza del Collegio dei garanti è stato confermato Antonio Foti, nel Collegio dei revisori è stato eletto Giovanni Corso. Il XXI congresso nazionale dell’Ucsi, che si è svolto a Torino all’Arsenale della Pace, sede del Sermig, ha eletto Vincenzo Varagona nel suo secondo mandato da presidente dell’Unione Cattolica Stampa Italiana, accanto i tre vicepresidenti dell’associazione Domenico Interdonato, Maria Luisa Sgobba e Antonello Riccelli. Della nuova giunta fanno parte anche Paola Springhetti (segretaria), Alessandro Zorco (tesoriere), Giuseppe Delle Cave, Paolo Lambruschi, Alberto Lazzarini e Luisa Pozzar.

Consiglio nazionale

Il congresso ha eletto anche il nuovo Consiglio nazionale dell’associazione, ne fanno parte: Claudio Baccarin (Veneto), Giustino Basso (Trentino Alto Adige), Elisa Battista (Piemonte), Sara Bessi (Toscana), Rita D’Addona (Molise), Danijel Devetak (Friuli Venezia Giulia), Francesca Di Palma (Liguria), Giuseppe Longo (Basilicata), Elena Lovascio (Umbria), Andrea Pala (Sardegna), Mariangela Parisi (Campania), Francesco Pira (Sicilia), Laura Simoncini (Sicilia), Angela Trentini (Abruzzo), Daniela Verlicchi (Emilia Romagna).

Nel Collegio dei garanti eletti Antonio Foti (Sicilia), confermato presidente, Giovanni Bucchi (Emilia Romagna) e Giulia Pigliucci (Lazio). Il Collegio dei revisori dei conti è composto da Salvatore Catapano (Puglia), Giovanni Corso (Sicilia), Flaminia Vittoria Marinaro (Lazio), Piero Chinellato (Marche) e Eugenio Montesano (Basilicata).