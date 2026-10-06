Unione italiana ciechi di Messina. Giornata mondiale della vista, controlli gratuiti

Ecco come prenotarsi

Tre giorni dedicati alla prevenzione e alla conoscenza della salute della vista: li organizza a Messina la sezione provinciale dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, in occasione della Giornata mondiale della vista, promossa sul territorio nazionale da Iapb Italia – Ets e sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica.

La Giornata si svolgerà giovedì 8 ottobre. Nell’ambulatorio dell’Unione, in via Santa Cecilia 98, saranno effettuati screening gratuiti per i cittadini con la dottoressa Maria Briguglio, oculista della sezione territoriale. Gli orari: dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 18. I controlli si possono prenotare chiamando il numero 090 2938637.

Si prosegue venerdì 9, dalle ore 15, nella sede dell’Uici di Messina, con un seminario di approfondimento sul tema ‘Quando la funzione aiuta la diagnosi. Il ruolo del test di Hess-Lancaster e dell’elettrofisiologia nella presa in carico del paziente con disabilità visiva’. Un focus per offrire una visione integrata della diagnostica funzionale, “evidenziando – spiega una delle organizzatrici, Maria Briguglio – come il test di Hess-Lancaster e gli esami elettrofisiologici rappresentino strumenti fondamentali nel percorso diagnostico e riabilitativo del paziente con disabilità visiva e ipovisione. Dalle 10 alle 13 ci sarà una sessione dimostrativa con prove guidate della strumentazione diagnostica: un momento di formazione rivolto ai professionisti che ogni giorno si occupano di visione, diagnosi e riabilitazione”, conclude l’oculista.

Sabato 10 ottobre, infine, tutta la squadra dell’Unione sarà in piazza, a Galati Mamertino, con Avis e Rete Civica Salute, per portare la prevenzione ancora più vicino alle persone.

“Un ringraziamento particolare ai medici, esperti e collaboratori dell’Unione che ancora una volta ci mettono impegno e grande voglia di mettersi al servizio degli utenti e del territorio” – afferma il presidente provinciale dell’Uici, Costantino Mollica –; la Giornata anche quest’anno ricorda il valore della vista e l’efficacia fondamentale dell’azione di prevenzione. La vista è una perla preziosa, recita lo slogan 2026, Proteggila con la prevenzione’”.