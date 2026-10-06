 Messina. 1 kg di hashish in auto, arrestato 54enne

Messina. 1 kg di hashish in auto, arrestato 54enne

Redazione

Messina. 1 kg di hashish in auto, arrestato 54enne

martedì 06 Ottobre 2026 - 12:15

La droga era nascosta nel portabagagli

Agenti della Polizia di Stato hanno arrestato in flagranza un cinquantaquattrenne messinese per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Nel corso di una perquisizione fatta da poliziotti delle Volanti impegnati nel controllo del territorio, l’uomo è stato trovato in possesso di 998,4 grammi di hashish allo stato solido suddiviso in dieci panetti.

I poliziotti hanno trovato la droga nel portabagagli dell’auto in uso all’uomo ed hanno pertanto proceduto al sequestro. A seguito di una prima analisi esperita dal locale Gabinetto di Polizia Scientifica è stata quindi confermata la natura di derivato della cannabis.

Il 54enne, con precedenti specifici in materia di sostanze stupefacenti, al termine del rito direttissimo è stato posto agli arresti domiciliari.

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