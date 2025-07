Universiadi di Bochum. Bronzo per il reggino Riccardo Ferrara, Falcomatà: “orgoglio per l’intera città”

REGGIO CALABRIA – “Un risultato frutto di sacrifici e di grande dedizione, che premia la carriera di un giovane atleta e segna una tappa importante nella sua crescita sportiva. La città è orgogliosa di Riccardo Ferrara” – sono queste le parole del sindaco Giuseppe Falcomatà dopo il prestigioso risultato dell’atleta reggino piazzatosi sul terzo gradino del podio alle Universiadi, competizione sportiva internazionale recentemente tenutasi a Bochum in Germania.

“Il getto del peso è certamente una disciplina che non gode della visibilità che merita. Uno sport che comporta spesso sacrifici e rinunce personali, con risultati che sono il frutto di un duro allenamento e di una straordinaria dedizione, e che rappresentano una soddisfazione doppia. Ed è proprio per questo – ha aggiunto il sindaco – che accogliamo con ancora maggiore gioia il grande riconoscimento ottenuto a Bochum dall’atleta reggino, che ho avuto anche l’onore di conoscere personalmente, e che ha portato in alto i colori e il nome della nostra città. A lui e al suo allenatore, anch’esso reggino, il professor Franco Ranieri, vera e propria autorità a livello nazionale nelle discipline dei lanci, va il plauso di tutta la Reggio sportiva”.

“Accoglieremo volentieri il giovane Riccardo Ferrara a Palazzo San Giorgio, insieme agli altri atleti che hanno raggiunto importanti risultati nelle più prestigiose competizioni internazionali. La nostra è una città che vuole celebrare i suoi figli migliori, affinché ogni giovane sportivo che ha l’onore di rappresentarci a livello nazionale ed internazionale, senta la spinta ed il sostegno dell’intera comunità cittadina”.