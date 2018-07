E' messinese il primo immatricolato per il 2018/2019: ha scelto informatica

E’ Giuseppe Vivaldi il primo immatricolato dell’Ateneo peloritano per l’anno accademico 2018/2019. Diciottenne di Messina, diplomato al Liceo scientifico, ha scelto il Corso di Laurea in Informatica per gettare le basi del suo futuro.

“Ho scelto questo Corso di Laurea – ha detto Giuseppe – perchè, fin dall’infanzia, sono attratto da questo meraviglioso mondo. La mia passione è nata quando comprai il primo computer ed iniziai a entrare in una realtà e in meccanismi che non conoscevo.

Sono rimasto qui, nella mia città natale proprio, perché credo nell’Università di Messina. Anzi, penso sia giusto valorizzarla il più possibile e questo è fattibile se noi giovani decidiamo di non lasciare la nostra terra”.

La procedura di immatricolazione ai Corsi di Laurea triennali, magistrali ed a ciclo unico a numero aperto e di iscrizione agli anni successivi, si è aperta stamattina. Gli studenti potranno effettuare on-line le operazioni richieste, accedendo attraverso il portale www.unime.it all’apposita area del sito.

Sarà possibile immatricolarsi e iscriversi senza aggravio di mora, entro il prossimo 30 settembre. Altrimenti, entro il 30 novembre, pagando una sovrattassa.

Per quanto riguarda i corsi a numero chiuso, invece, i candidati dovranno pre-iscriversi secondo le scadenze previste dai vari bandi e potranno immatricolarsi soltanto dopo la pubblicazione delle graduatorie di merito, sempre entro i termini indicati nel bando di concorso per le selezioni.