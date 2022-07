Università "Mediterranea", corsa a tre per il nuovo Rettore dopo l'inchiesta "Magnifica" - Tempostretto

De Capua, Moraci, Zimbalatti i tre aspiranti all'incarico per il dopo-Zimbone: uno arriva dall'area-Agraria, gli altri due da Ingegneria

REGGIO CALABRIA – Appena scaduto il termine per depositare le candidature a Rettore dell’Università “Mediterranea”. Una tornata elettorale evidentemente di portata anche simbolica enorme, dopo lo scandalo dell’operazione Magnifica che ha portato alla temporanea interdizione dalla carica, fra gli altri, del Rettore Marcello Zimbone e del prorettore vicario – e suo predecessore – Pasquale Catanoso.

De Capua, Moraci, Zimbalatti

Dopo alcune congetture, anche di segno diverso, delle scorse settimane ora è ufficiale: si contenderanno la successione a Marcello Zimbone i professori Claudio De Capua (Ingegneria, fa parte del dipartimento Diies, cioè di Ingegneria dell’informazione, delle infrastrutture e dell’energia sostenibile), Nicola Moraci (Ingegneria, fa parte del dipartimento Diceam, cioè d’Ingegneria civile, energia, ambiente e materiali) l’attuale direttore generale Giuseppe Zimbalatti (Agraria, candidato che risulta particolarmente accreditato, a torto o a ragione considerato alfiere di una virtuale continuità rispetto al ‘blocco’ che determinò prima l’elezione di Pasquale Catanoso e poi di Zimbone: entrambi sono stati peraltro, in tempi diversi, prima direttori del dipartimento di Agraria e poi dg d’Ateneo).

Al voto il 18 luglio: esito entro il 20

Si voterà il 18 luglio; o meglio, “a partire” dal 18 luglio, per un massimo di tre votazioni con voto “ponderato” da tenersi – con quorum differenti – in tre giornate diverse. E quindi dopo il 18 luglio, ove fosse necessario, si voterà in seconda battuta il 19 e, se ancora non si arrivasse al risultato indispensabile per la vittoria di uno dei tre candidati, in terza e ultima votazione il 20 del mese.

Interdetti fuori dai giochi: non possono neanche votare

Il rettore facente funzioni Feliciantonio Costabile non ha inteso, in atto almeno, rilasciare dichiarazioni di sorta.

Come già comunicato a tempo debito, come da parere dell’Avvocatura distrettuale «i docenti soggetti ad interdizione cautelare, in vigenza della stessa» non possono partecipare a questa tornata elettorale per il Rettorato come candidati, ma neppure esercitando l’elettorato attivo (diritto di voto).

