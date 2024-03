Uova di Pasqua solidali al Papardo: il Rotary club dona un sorriso agli ospiti dell’hospice

Un gesto di attenzione per celebrare il senso del bene e della cura che va oltre il curare

MESSINA – Il senso della sofferenza e dell’amore, il prendersi cura che va oltre il curare, il bene che è circolare e senza fine. Il Rotary Club Stretto di Messina, in occasione delle festività Pasquali del 2024 nel segno della solidarietà, ha donato agli ospiti dell’hospice territoriale sito presso l’ospedale Papardo uova di Pasqua “Terra di Gesù”.

Le uova donate, acquistate dalla onlus benefica Terra di Gesù attiva da anni a Messina nei confronti degli ultimi, non contengono una sorpresa in quanto il senso della sorpresa è il dono, il fare qualcosa per gli altri. L’attenzione rotariana alla sofferenza nella sua globalità e circolarità, fare del bene alla fragilità sociale per far del bene alla sofferenza del fine vita con un gesto in cui il prendersi cura va oltre il curare.

Alla consegna, nei giorni scorsi, presso la sala comune dell’hospice, erano presenti il dott. Antonio Albanese, presidente del club, la dott.ssa Agata Labate, socia del club esperta in cure palliative e presidente del progetto distrettuale “Cure palliative e terapia del dolore”, il commissario straordinario dell’Azienda Ospedale Papardo, dott.ssa Catena Di Blasi, i responsabili dell’hospice dott. Alessandro Grippa e la dott.ssa Santina Paratore, e tutto il personale paramedico. Erano presenti anche i familiari di molti ospiti della struttura. Esserci sempre perché prendersi cura va oltre il curare e non si deve mai essere soli nella sofferenza fisica, psicologica e sociale.