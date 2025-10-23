 Usa carte di credito di altri per fare truffe telematiche, arrestato 31enne

Usa carte di credito di altri per fare truffe telematiche, arrestato 31enne

Redazione

Usa carte di credito di altri per fare truffe telematiche, arrestato 31enne

giovedì 23 Ottobre 2025 - 13:55

I carabinieri le hanno trovate in casa dell’uomo

A Cesarò, i carabinieri di Santo Stefano di Camastra hanno arrestato in flagranza un 31enne, ritenuto responsabile di “indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti”.

L’arresto scaturisce da indagini condotte dai carabinieri di Cesarò, che – avvalendosi anche del supporto dei militari del Nucleo Cinofili di Nicolosi – hanno eseguito una perquisizione in casa dell’indagato, ove sono state rinvenute cinque carte di credito intestate ad altrettante persone, di cui due risultate utilizzate in occasione di tre truffe telematiche, commesse tra il 2024 e il 2025 in varie località del territorio nazionale.

Il 31enne si trova ora agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Messina Street Food Fest. Da Piazza Cairoli parte il viaggio fra sapori, profumi e solidarietà VIDEO
De Luca, la Giunta Basile e la tentazione “come vi ho creato vi distruggo”
Trasporto pubblico a Messina, un’occasione di cambiamento per la città
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED