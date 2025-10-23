Usa carte di credito di altri per fare truffe telematiche, arrestato 31enne

I carabinieri le hanno trovate in casa dell’uomo

A Cesarò, i carabinieri di Santo Stefano di Camastra hanno arrestato in flagranza un 31enne, ritenuto responsabile di “indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti”.

L’arresto scaturisce da indagini condotte dai carabinieri di Cesarò, che – avvalendosi anche del supporto dei militari del Nucleo Cinofili di Nicolosi – hanno eseguito una perquisizione in casa dell’indagato, ove sono state rinvenute cinque carte di credito intestate ad altrettante persone, di cui due risultate utilizzate in occasione di tre truffe telematiche, commesse tra il 2024 e il 2025 in varie località del territorio nazionale.

Il 31enne si trova ora agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.