Priorità Fondo De Pasquale e viabilità, Cutè: "Recepite le nostre istanze"

Subito al lavoro la V Circoscrizione. Nei giorni scorsi si è riunito al Comune il tavolo tecnico tra sindaco, giunta e presidenti delle sei Circoscrizioni, nel corso del quale il presidente del V quartiere Ivan Cutè ha indicato una serie di priorità accolte dall'amministrazione.

Tra le priorità due sono in fase di inizio lavori e riguardano l'installazione di un semaforo che dà sul Viale Aranci sul Viale Giostra per permettere a chi viene da via Palermo e viale Regina Elena di svoltare sul viale Giostra.

Il Presidente Cutè ha avuto rassicurazioni da parte del vicesindaco nonché assessore con delega alla Viabilità Mondello e dal dipartimento alla viabilità nella persona dell'Ing. Mario Pizzino ed i lavori inizieranno entro fine Luglio.

"Una conquista anche per tutto il consiglio della V circoscrizione- ha commentato Cutè- dal momento che questi lavori erano stati chiesti dal vecchio consiglio tramite una delibera ben tre anni fa e poi dimenticata"

La seconda priorità, che era anche uno dei punti del programma elettorale del presidente Cutè, è la pulizia e riqualificazione di Fondo De Pasquale, che dallo sbaraccamento del 2009, è rimasta abbandonata e si trova nel degrado piu totale.

Lunedi prossimo i tecnici dello Iacp, che oggi hanno effettuato un sopralluogo, risolveranno il problema degli scolmatori di troppo pieno di rete fotagnarie e depuratori che da qualche anno causano problemi di mal odore agli abitandi di Fondo Basile costretti a non aprire le finestre. Successivamente ci sarà la consegna dei lavori da parte dello IACP, e dopo qualche giorno partiranno immediatamente i lavori di bonifica dell'area.

Finita la bonifica si auspica l'immediato inizio dell'iter per la costruzione di 60 alloggi dello IACP in quest'area. Grande soddisfazione da parte del presidente Cutè e di tutto il consiglio della V circoscrizione che in questi primi giorni di insediamento stanno effettuando un lavoro impegnativo e costante.

Nelle giornate di giovedi 26 e venerdi 27 Luglio, nella sede di Via Petrina a Villa Lina verranno eletti i coordinatori delle 4 Commissioni Consiliari.