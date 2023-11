Va a prendere i figli a scuola e blocca l'uscita del garage - Tempostretto

Ma è proprio così necessario accompagnare e prendere i figli a scuola?

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Sosta di una mezz’ora per prendere i figli a scuola. Non mi sono accorta, è stata la risposta”.

Ma è sempre così necessario accompagnare e prendere i figli a scuola? Non sarebbe meglio per tutti abituarli ad usare l’autobus oppure a camminare? Molti genitori si schiavizzano per assicurare ogni comodità ai loro pargoli. In questo modo leniscono magari i loro sensi di colpa o cercano faticosamente il consenso dei loro ragazzi, ma non fanno certamemente il loro bene. Non li rendono autonomi. Assecondano la loro astrazione dal mondo che li circonda. Li abituano a pensare che la vita è facile e invece è piena di ostacoli che prima o poi si dovranno affrontare. Nel caso segnalato a questa, che potremmo definire ansia da prestazione, si aggiunge la “distrazione” verso i diritti altrui che rimangono in secondo piano rispetto alle proprie emergenze. Insomma un mix letale che si dovrebbe senz’altro evitare per vivere tutti meglio.